Представлена гарнитура Sharkoon B2 с 50-мм излучателями и поддержкой виртуального звука 7.1

Компания Sharkoon анонсировала игровую гарнитуру накладного типа с лаконичным обозначением B2: устройство подходит для использования с персональными компьютерами, игровыми консолями и мобильными гаджетами.

Источник изображений: Sharkoon

Установлены 50-миллиметровые излучатели с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Мягкие амбушюры, покрытые воздухопроницаемой тканью, обеспечивают высокий уровень комфорта при продолжительном ношении.

Новинка оснащена всенаправленным микрофоном, который расположен на регулируемой штанге. При необходимости микрофон можно полностью демонтировать.

Реализована модульная система подключения. В базовом виде устройство оборудовано 110-см кабелем со стандартным 3,5-мм коннектором. Для подключения к компьютеру можно задействовать дополнительный 140-см кабель с двумя 3,5-мм разъёмами. Наконец, к базовому коннектору можно подключить кабель с контроллером и интерфейсом USB .

Сопутствующее программное обеспечение позволяет настроить 10-полосный эквалайзер и сформировать виртуальное звучание формата 7.1.

Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене новинки пока нет.



