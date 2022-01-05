Qualcomm и Microsoft совместно работают над решениями для AR-очков нового поколения

Qualcomm и Microsoft совместно работают над решениями для AR-очков нового поколения

Техногиганты Qualcomm и Microsoft организовали сотрудничество для разработки нового кастомизированного чипсета Snapdragon для использования в AR-очках, предназначенных для экосистемы Microsoft. О новом партнёрстве упомянуто в докладе Qualcomm на выставке CES 2022.

Источник: CES

«Мы анонсируем разработку кастомного чипа дополненной реальности Snapdragon для энергоэффективных, очень лёгких AR-очков нового поколения для экосистемы Microsoft, — заявил глава Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon). — И мы интегрируем в эту платформу программное обеспечение от обеих компаний: платформу Microsoft Mesh и недавно анонсированную платформу для разработки платформу Qualcomm Snapdragon Spaces XR. Snapdragon Spaces будет полностью интегрирована с Microsoft Mesh и новая платформа будет доступна для лёгких очков нового поколения».

В самом партнёрстве нет ничего удивительного. Например, чипсет Qualcomm Snapdragon 850 уже отвечает за работу гарнитуры Microsoft HoloLens 2, представленной ещё в 2019 году. В последние годы Qualcomm стала уделять ещё больше внимания разработке чипов для AR- и VR-систем, включая Snapdragon XR2, на котором работает выпускаемая Facebook популярная гарнитура Oculus Quest 2. Кроме того, Microsoft и Qualcomm уже имеют опыт совместной работы над чипами в прошлом. В частности, они совместно разрабатывали варианты процессоров SQ1 и SQ2 для модели Surface Pro X.

Весьма примечательно намерение обеспечить перекрёстную поддержку платформ Microsoft Mesh и Qualcomm Snapdragon Spaces XR. Mesh уже представляет собой кроссплатформенную AR/VR технологию, позволяющую объединять гарнитуры, планшеты, смартфоны и компьютеры, а Spaces XR предназначена для разработчиков систем смешанной реальности. С учётом того, что Qualcomm особо подчеркнула сотрудничество в проекте ультралёгких AR-очков, стоит ожидать, что компании вынашивают масштабные планы совместного развития технологий для нового цифрового мира.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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