MSI обновила игровые ноутбуки Crosshair и представила эксклюзивный Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

MSI обновила игровые ноутбуки Crosshair и представила эксклюзивный Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

В эти дни в Лас-Вегасе проходит выставка CES 2022, в рамках которой компания MSI представила обновлённые игровые ноутбуки. Серию Crosshair пополнили 15- и 17-дюймовые модели на базе процессоров Intel Alder Lake и видеокарт NVIDIA GeForce RTX, а также эксклюзивная модель Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition с уникальным оформлением.

Эксклюзивная модель отличается в первую очередь своим оформлением в стилистике игры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Помимо этого в комплекте с ноутбуком покупатели получат саму игру, а также уникально оформленную компьютерную мышь и большой коврик для неё.

Crosshair 15 и Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition получили 15,6-дюймовые экраны с разрешением 2560 ? 1440 точек, частотой 165 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Более крупная модель Crosshair 17 получила 17,3-дюймовый экран также с разрешением 1920 ? 1080 точек, но с частотой 360 Гц.

Новые MSI Crosshair построены на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake), вплоть до флагманского Core i9-12900H. В качестве графического ускорителя выступают видеокарты NVIDIA вплоть до новейшего GeForce RTX 3070 Ti. А вот эксклюзивная модель Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition получила видеокарту GeForce RTX 3070. Ноутбуки несут в себе до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а для хранения данных в них предусмотрены твердотельные накопители.

Отметим наличие у новых MSI Crosshair трёх портов USB 3.2 Gen1 (один Type-C и два Type-A), одного порта USB 2.0, видеовыхода HDMI и гигабитного сетевого разъёма. Поддерживаются беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ноутбуки MSI Crosshair получили батареи ёмкостью 53,5 или 90 Вт·ч, в зависимости от версии. Отметим и поддержку зарядки мощностью 240 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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