Главные анонсы первого дня CES 2022 — новинки AMD, Intel и NVIDIA

Главные анонсы первого дня CES 2022 — новинки AMD, Intel и NVIDIA

AMD начала с представления новых мобильных процессоров Ryzen 6000-й серии. Они построены на 6-нм ядрах Zen 3+ и обладают встроенной графикой с архитектурой RDNA 2, а новая мобильная платформа поддерживает LPDDR5 и PCIe 4.0. Старшие процессоры в семействе Ryzen 6000 имеют 8 ядер и частоты до 5,0 ГГц. Ноутбуки на их основе начнут появляться с февраля.

Для настольных компьютеров был анонсирован Ryzen 7 5800X3D — первый и единственный процессор Zen 3 с технологией 3D V-Cache. Он получит увеличенный до 96 Мбайт L3-кеш, но пониженную тактовую частоту в диапазоне 3,4-4,5 ГГц. Новинка позиционируется как лучший CPU для игр и поступит в продажу весной.

Также AMD предварительно показала десктопные процессоры Ryzen 7000, которые будут производиться по техпроцессу 5 нм и получат микроархитектуру Zen 4 и частоты до 5,0 ГГц. Мы узнали, что эти процессоры станут частью новой платформы AM5 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0 и будут иметь LGA-исполнение с 1718 контактами. Анонс запланирован на вторую половину 2022 года.

На графическом направлении AMD представила обновлённые мобильные видеокарты серий Radeon RX 6000M и RX 6000S. Новые Radeon RX 6000M расширили имеющийся ряд за счёт как ускоренных по частотам, так и упрощённых версий. А модели Radeon RX 6000S имеют дополнительные оптимизации по энергоэффективности для применения в тонких ноутбуках. GPU появятся в первом квартале.

Для настольных ПК AMD выпустила видеокарты Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400. Первая выйдет 19 января по цене $199, вторая — будет распространяться исключительно на OEM-рынке. Карты позиционируются как альтернатива GeForce GTX 1650 и Radeon RX 570.

Помимо перечисленного AMD анонсировала предстоящее в первом квартале обновление драйвера AMD Software: Adrenalin Edition, в котором появится технология масштабирования Radeon Super Resolution (RSR) — аналог FSR, работающий в любой игре на уровне драйвера.

Компания Intel начала с анонса мобильных Alder Lake. В семейство вошло 28 процессоров классов H (35 Вт), P (28 Вт) и U (9-15 Вт) с числом ядер до 14 (6P+8E) и частотой до 5,0 ГГц. Новая мобильная платформа получила поддержку LPDDR5, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E. Флагманский Core i9-12900HK назван лучшим мобильным процессором для игр. Ноутбуки на Alder Lake будут доступны с февраля, а тонкие модели появятся в течение первого квартала.

Новая версия верификации ноутбуков Intel Evo ужесточила требования. Теперь ноутбуки с соответствующей маркировкой должны комплектоваться процессорами Alder Lake, поддерживать Wi-Fi 6E с приоритизацией трафика, а также иметь FHD-веб-камеру с ИИ-функциями для видеоконференций.

Intel анонсировала 22 десктопные модели Alder Lake для массового рынка. Они имеют заблокированный множитель и входят во все имеющиеся серии: Core i9 (8P+8E), Core i7 (8P+4E), Core i5 (6P+0E), Core i3 (4P+0E), Pentium (2P+0E) и Celeron (2P+0E). Цены на новые модели увеличились на 5-10 % по сравнению с Rocket Lake: наиболее интересный шестиядерник Core i5-12400F стоит $167, четырёхъядерник Core i3-12100F — $97. Продажи уже начались.

Также был представлен оверклокерский 16-ядерный процессор Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц при нагрузке на одно ядро и до 5,2 ГГц — при нагрузке на все ядра. Процессор выйдет в течение первого квартала и будет распространяться по OEM-каналу.

Intel официально объявила о начале поставок графических карт Intel Arc Alchemist в адрес OEM-партнёров. Карты будут использоваться более чем в 50 разновидностях мобильных и настольных систем.

NVIDIA на своей презентации представила флагманские мобильные видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, а также новую версию технологии Max-Q. Цены на ноутбуки с этими видеокартами стартуют от $2500 и $1500 соответственно, в продажу они поступят после 1 февраля.

Для настольных систем NVIDIA подготовила другую новинку — GeForce RTX 3050. Карта позиционируется как вариант апгрейда для владельцев серий GTX 10xx и 16xx, предлагающий вдвое лучшую производительность, 8 Гбайт GDDR6 и трассировку лучей. Карта будет доступна с 27 января, цены составят от $250.

Затем NVIDIA показала флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti с повышенной на 11 % относительно RTX 3090 производительностью. Видеокарта получит 10752 CUDA-ядер и 24 Гбайт GDDR6X с пропускной способностью 1 Тбайт/с. Информацию про сроки выхода и цену NVIDIA пообещала сообщить в конце месяца.

Среди прочего NVIDIA представила новую категорию киберспортивных мониторов 1440p Esports. Такие мониторы с диагонально 27” и разрешением 1440p получат частоту обновления до 360 Гц — NVIDIA считает, что современные карты способны обеспечить необходимый FPS. Среди первых моделей названы ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN с частотой 360 Гц, а также AOC AG274QGM - AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED и ViewSonic XG272G-2K Mini LED с частотой 300 Гц.

В заключение NVIDIA объявила о доступности всем желающим, обладающим видеокартами RTX, собственной метавселенной Omniverse. Эта творческая платформа позволяет коллективам совместно работать в приложениях для создания контента со своих компьютеров. Также в Omniverse встроены инструменты для анимации и моделирования физики среды.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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