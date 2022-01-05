EVGA представила игровую мышь X12 с частотой опроса 8000 Гц

Компания EVGA анонсировала мышь X12, спроектированную специально для требовательных любителей компьютерных игр. Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

Источник изображений: EVGA

Манипулятор оборудован 32-битным микропроцессором Arm Cortex-M33. Частота опроса достигает 8000 Гц, что в восемь раз превышает стандартную частоту 1000 Гц. Время отклика составляет 0,125 мс.

Ещё одна особенность устройства — два датчика: сенсор отрыва от поверхности (LOD) и оптический сенсор Pixart 3389 с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм). Благодаря этому в мыши реализована технология двухмерных массивов для достижения повышенной точности считывания данных, что позволяет настраивать высоту отключения датчика.

Основные переключатели Omron рассчитаны на 60 млн срабатываний, а общее количество доступных кнопок равно восьми. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB .

Мышь имеет симметричную форму. Реализована многоцветная подсветка, настраивать которую можно при помощи сопутствующего программного обеспечения. Манипулятор также поддерживает анализатор задержки NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Во встроенной памяти можно сохранить до пяти пользовательских профилей.



