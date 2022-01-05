Игровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000M

Игровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000M

Компания Dell представила 17-дюймовый игровой ноутбук Alienware M17 R5. Новинка построена на новейших процессорах Ryzen 6000 (Rembrandt) и оснащается графическими ускорителями Radeon RX 6000M. Выбор в пользу платформы AMD объясняется просто: Alienware M17 R5 является частью программы AMD Advantage, которая предлагает поддержку проприетарных технологий AMD SmartShift Max, SmartAccess Memory и SmartAccess Graphics, всячески повышающих производительность.

Источник изображений: Alienware

Технология SmartShift Max, например, позволяет ноутбукам с процессорами AMD и видеокартами Radeon эффективно распределять питание между центральным процессором и графическим ускорителем в тех ситуациях, когда это необходимо. Технология SmartAccess Memory, в свою очередь, даёт процессору возможность задействовать сразу весь массив памяти видеокарты, а SmartAccess Graphics предназначена для автоматического перераспределения нагрузки между встроенной и дискретной графикой лэптопа, что повышает производительность и энергоэффективность последнего.

Игровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000M

В основе Alienware M17 R5 производитель готов предложить 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 6800H с частотой до 4,7 ГГц, такой же 8-ядерный Ryzen 9 6900HX с частотой до 4,9 ГГц или флагманский восьмиядерный Ryzen 9 6980HX с частотой до 5,0 ГГц. В качестве графической подсистемы лэптоп может быть оснащён Radeon RX 6700M или Radeon RX 6850M XT c 12 Гбайт памяти и максимальным теплопакетом 175 Вт благодаря технологии SmartShift Max. В качестве альтернативы также предлагаются видеокарты GeForce RTX 30-й серии, начиная от модели GeForce RTX 3050 Ti, но в таком случае поддержка проприетарных технологий AMD отсутствует.

Для Alienware M17 R5 будет предлагаться два варианта дисплея. Один обеспечит разрешение 1920 ? 1080 пикселей, частоту 165 или 360 Гц, а также поддержку технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Во втором случае экран получит разрешение 3840 ? 2160 пикселей, частоту обновления 120 Гц, а также поддержку технологий AMD FreeSync и AMD SmartAccess Graphics.

Игровой ноутбук Alienware M17 R5 получил связку из процессора Ryzen 6000 и видеокарты Radeon RX 6000M

Лэптоп также может быть оснащён 64 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-4800 и двумя твердотельными накопителями общим объёмом 4 Тбайт. В качестве опции производитель готов предложить установку механической клавиатуры на низкопрофильных переключателях CherryMX.В набор внешних разъёмов ноутбука входят один LAN на 2,5 Гбит/с, комбинированный 3,5-аудиоразъём, три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и один HDMI 2.1.

Цены на ноутбук Alienware M17 R5 будут начинаться с $1600. В продажу лэптоп поступит весной этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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