TP-Link представила роутер, который умеет шевелить антеннами для передачи лучшего сигнала Wi-Fi

TP-Link представила роутер, который умеет шевелить антеннами для передачи лучшего сигнала Wi-Fi

Компания TP-Link продемонстрировала в рамках выставки CES 2022 необычный прототип нового маршрутизатора Archer AXE200 Omni. Устройство оснащено четырьмя антеннами, которые автоматически складываются и поворачиваются для наилучшей передачи сигнала Wi-Fi подключённым устройствам.

Источник изображения: TP-Link

Маршрутизатор Archer AXE200 Omni соответствует стандарту Wi-Fi 6E, что означает поддержку трёх частотных диапазонов: 2,4, 5 и 6 ГГц. TP-Link указала максимальную скорость передачи данных до 4,8 Гбит/с в диапазонах 5 и 6 ГГц, а также скорость до 1148 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Также маршрутизатор оснащён скоростным портом WAN для проводного подключения к интернету с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, и дополнительным разъёмом Ethernet с поддержкой скорости до 2,5 Гбит/с.

Сообщается, что в сочетании с поддержкой Wi-Fi 6E и самонастраивающимися антеннами это будет один из самых перспективных и футуристических маршрутизаторов на рынке, когда он появится на полках магазинов в конце этого года.

TP-Link представила роутер, который умеет шевелить антеннами для передачи лучшего сигнала Wi-Fi

Источник изображения: TP-Link

Как сообщает компания, маршрутизатор позволит улучшить ненадёжные соединения по всему дому, а также поддерживать стабильную связь Wi-Fi, когда пользователь перемещается по дому во время потоковой передачи видео на смартфон. Соответствие стандарту Wi-Fi 6E также позволяет маршрутизатору, используя дополнительный частотный диапазон, сократить время задержки в целом.

AXE200 находится на стадии прототипа, поэтому нет никакой информации о цене или точных сроках появления в продаже.

Кроме того, TP-Link представила свой первый четырёхдиапазонный маршрутизатор Archer AXE300 с поддержкой соединений в диапазоне 6 ГГц, а также двух отдельных диапазонов 5 ГГц и гигабитного диапазона 2,4 ГГц. Согласно данным компании, устройство способно обеспечивать скорость передачи данных до 16 Гбит/с (в сумме).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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