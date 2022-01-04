Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

На выставке CES 2022 компания Intel объявила о расширении линейки процессоров Core 12-го поколения для настольных систем двадцатью двумя новыми моделями различной производительности — от Intel Core i9 до Pentium и Celeron. Продажи новых моделей начинаются с сегодняшнего дня.

Все представленные настольные процессоры Alder Lake относятся к числу неоверклокерских массовых моделей и имеют базовое тепловыделение 65 или 35 Вт. Процессоры серии Core i9 получили 8 производительных (Golden Cove) и 8 энергоэффективных (Gracemont) ядер и частоты до 5,1 ГГц; процессоры Core i7 — 8 производительных и 4 энергоэффективных ядра с частотами до 4,9 ГГц; процессоры Core i5 — 6 производительных ядер и частоты до 4,8 ГГц; Core i3 — 4 производительных ядра с частотой до 4,4 ГГц; а Pentium и Celeron — два производительных ядра с частотой до 3,7 ГГц. Полный состав модельного ряда приведён в таблице.

Стоит отметить, что рекомендованные цены представителей поколения Alder Lake стали на 5–10 % выше, чем стоили симметричные модели Rocket Lake.

Вместе с настольными процессорами Core 12-го поколения будут поставляться новые системы охлаждения семейства Intel Laminar: с Core i9 — RH1, с Core i7, Core i5 и Core i3 — RM1, а с Pentium и Celeron — RS1. Все три кулера рассчитаны на 65-Вт процессоры, а RH1 имеет RGB-подсветку и сниженный уровень шума.

Также представлены три новых чипсета для платформы LGA1700: H670, B660 и H610. Все они получили поддержку Wi-Fi 6E, а первые два из них помимо прочего предлагают поддержку линий PCIe 4.0 и разгон оперативной памяти.

Оценивая производительность представленных моделей Alder Lake, Intel говорит о превосходстве Core i5-12600 над Ryzen 7 5700G на 8-30 % в различных офисных приложениях и на 17-31 % — при работе над созданием контента.

А преимущество Core i9-12900 в игровой производительности перед относящимся к прошлому поколению Core i9-11900 оценивается в среднем в 15 %

Продажи массовых настольных моделей Core 12-го поколения и материнских плат на базе чипсетов H670, B660 и H610 стартуют немедленно.



