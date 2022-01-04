Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

На выставке CES 2022 компания Intel объявила о расширении линейки процессоров Core 12-го поколения для настольных систем двадцатью двумя новыми моделями различной производительности — от Intel Core i9 до Pentium и Celeron. Продажи новых моделей начинаются с сегодняшнего дня.

Все представленные настольные процессоры Alder Lake относятся к числу неоверклокерских массовых моделей и имеют базовое тепловыделение 65 или 35 Вт. Процессоры серии Core i9 получили 8 производительных (Golden Cove) и 8 энергоэффективных (Gracemont) ядер и частоты до 5,1 ГГц; процессоры Core i7 — 8 производительных и 4 энергоэффективных ядра с частотами до 4,9 ГГц; процессоры Core i5 — 6 производительных ядер и частоты до 4,8 ГГц; Core i3 — 4 производительных ядра с частотой до 4,4 ГГц; а Pentium и Celeron — два производительных ядра с частотой до 3,7 ГГц. Полный состав модельного ряда приведён в таблице.

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Стоит отметить, что рекомендованные цены представителей поколения Alder Lake стали на 5–10 % выше, чем стоили симметричные модели Rocket Lake.

Вместе с настольными процессорами Core 12-го поколения будут поставляться новые системы охлаждения семейства Intel Laminar: с Core i9 — RH1, с Core i7, Core i5 и Core i3 — RM1, а с Pentium и Celeron — RS1. Все три кулера рассчитаны на 65-Вт процессоры, а RH1 имеет RGB-подсветку и сниженный уровень шума.

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Также представлены три новых чипсета для платформы LGA1700: H670, B660 и H610. Все они получили поддержку Wi-Fi 6E, а первые два из них помимо прочего предлагают поддержку линий PCIe 4.0 и разгон оперативной памяти.

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Оценивая производительность представленных моделей Alder Lake, Intel говорит о превосходстве Core i5-12600 над Ryzen 7 5700G на 8-30 % в различных офисных приложениях и на 17-31 % — при работе над созданием контента.

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

А преимущество Core i9-12900 в игровой производительности перед относящимся к прошлому поколению Core i9-11900 оценивается в среднем в 15 %

Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

Продажи массовых настольных моделей Core 12-го поколения и материнских плат на базе чипсетов H670, B660 и H610 стартуют немедленно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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