Умное зеркало Icon.ai Smart Mirror с интегрированной системой ИИ получило три награды на выставке CES 2022

Зеркало Smart Mirror с интегрированными динамиком и системой искусственного интеллекта, разработанное компанией Icon.ai, получило сразу три награды за инновации в сфере аудиотехнологий на выставке CES 2022. Новинка представляет собой т.н. «акустическое» зеркало, способное выполнять множество дополнительных смарт-функций.

Источник: open.ai

Тем мне менее любой дисплей у нового решения отсутствует — разработчик фактически объединил обычное зеркало с умной колонкой, активировать которую можно голосовыми командами.

Известно, что пользователи могут транслировать с её помощью музыку и другой аудиоконтент с других Bluetooth-совместимых устройств, проверять информацию о погоде, устанавливать будильники и таймеры, имеется возможность управлять с его помощью системами умного дома и взаимодействовать с интегрированным голосовым помощником Amazon Alexa. Поскольку новинка рассчитана в том числе на использование в ванных комнатах, она поддерживает защиту от воды в соответствии со стандартом IPX6.

Источник: open.ai

Как утверждают разработчики, Smart Mirror оптимально подходит для размещения в гостиных, спальнях, ванных, комнатах отелей, кофейнях, ресторанах и других помещениях.

Основанная в 2015 году Icon.ai является одобренным Amazon системным интегратором Alexa Voice Service. Награды в рамках программы CES Innovation Awards присуждаются в 27 продуктовых категориях объединением Consumer Technology Association (CTA) — в жюри входят эксперты IT-отрасли, включая представителей медиаплощадок, дизайнеров, инженеров и прочих специалистов, оценивающих инновационность, функциональность, эстетику и дизайн продуктов.

Стоит отметить, что голосовой помощник Alexa в последнее время зарекомендовал себя не только не особенно полезным, но и просто небезопасным, особенно для детей.



