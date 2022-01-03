Выручка от реализации чипов в этом году впервые превысит $600 млрд

Выручка от реализации чипов в этом году впервые превысит $600 млрд

По итогам прошлого года выручка поставщиков полупроводниковой продукции выросла на 26 % до $553 млрд, но тенденция не утратит актуальности и в этом году, поскольку сумма выручки в этом сегменте впервые превысит $600 млрд, как считают аналитики Euler Hermes. Сохраняются для полупроводниковой промышленности и некоторые риски, которые помешают увеличить выручку на 9 %.

Источник изображения: TSMC

До сих пор выручку в полупроводниковом секторе двигали вверх три фактора, как отметили специалисты Euler Hermes: необычайно высокий спрос на ПК и потребительскую электронику, возросшие из-за дефицита цены и смещение спроса в сторону более дорогих изделий. Последний фактор отчасти был обусловлен тем, что в условиях ограниченности мощностей и дефицита комплектующих производители отдавали предпочтение более выгодным изделиям, а покупателям не оставалось иного выбора, кроме как приобретать более дорогие товары из наличия.

К рискам текущего года представители Euler Hermes отнести четыре фактора. Во-первых, телевизоры и персональные компьютеры могут просесть в продажах сильнее других изделий в случае нормализации спроса. Во-вторых, перебои в производстве могут возникать снова и снова, поскольку пандемия вынуждает останавливать предприятия и нарушает цепочки поставок. В-третьих, противостояние США и Китая в макроэкономической сфере будет ограничивать развитие китайской промышленности. Наконец, непредсказуемость климатических явлений способна негативно влиять на работу предприятий сектора. Недавним примером могут служить наводнения в Малайзии, вызванные обильными дождями. Высокая степень географической концентрации предприятий сектора тоже является уязвимостью с этой точки зрения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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