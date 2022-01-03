Samsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8 с функциями Smart TV

Компания Samsung объявила о пополнении семейства интеллектуальных мониторов 32-дюймовой моделью Smart Monitor M8 с разрешением 4K.

Samsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8 с функциями Smart TV

Источник изображения: Samsung

Как и модели семейства, которые в настоящее время находятся в продаже, новинка в дополнение к возможности подключения к компьютеру имеет функциональность, подобную Smart TV, в том числе возможность доступа к потоковым приложениям.

Толщина корпуса M8 составляет 11,4 мм, что, по словам Samsung, значительно меньше, чем у предыдущих моделей. Ещё одной особенностью новинки является переносная камера SlimFit, которую можно прикрепить с помощью встроенного магнита к монитору для осуществления видеозвонков. Монитор поддерживает приложения для видеочата, такие как Google Duo. Добавим, что при использовании других умных мониторов Samsung пользователю потребуется веб-камера для видеозвонков и участия в видеоконференциях.

Samsung представила 32-дюймовый 4K-монитор Smart Monitor M8 с функциями Smart TV

Источник изображения: Samsung

Samsung также интегрировала в монитор концентратор SmartThings IoT Hub, что позволяет пользователю видеть схему расположения имеющихся различных интеллектуальных устройств и управлять ими прямо со смарт-монитора. Samsung сообщила о наличии у Smart Monitor M8 новой функции Workspace, которая позволяет объединить относящиеся к работе веб-сервисы, такие, как Microsoft 365, в интуитивно понятный хаб.

Еще одна новая функция — Game Home, позволяющая использовать Smart Monitor M8 для потоковой передачи игр из облачных игровых сервисов. По словам Samsung, владельцы смогут также подключать к нему беспроводные контроллеры. Впрочем, компания пока не указала, какие именно сервисы или контроллеры будет поддерживать монитор. Она сообщила ресурсу The Verge, что больше информации об этой функции будет предоставлено ближе к старту реализации Smart Monitor M8 в 2022 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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