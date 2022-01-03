Apple, возможно, готовит новый монитор, который будет вдвое дешевле актуального Pro Display XDR

Журналист ресурса Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в своём первом в этом году информационном бюллетене Power On рассказал о разработке Apple нового монитора для компьютеров. По его словам, будущему монитору «предопределено быть примерно вдвое дешевле» актуального профессионального монитора Apple Pro Display XDR.

Источник изображения: Apple

Гурман выразил надежду, что новый монитор будет запущен в 2022 году, но неясно, получены ли данные из информированного источника, или это его собственные предположения.

Ранее журналист сообщил, что стоимость сборки этого монитора (в котором используется светодиодная подсветка, а не технология mini-LED) вероятно, удастся снизить и с помощью нескольких изменений и, возможно, небольшого снижения яркости. Впрочем, как полагает журналист, возможно удастся создать «монитор аналогичного качества (немного меньшего размера), примерно за половину цены».

Это не первый раз, когда сообщается о планах Apple по выпуску более дешёвого дисплея. Также в декабре источник сообщил, что Apple находится на «ранней стадии разработки» 24-дюймовых и 27-дюймовых внешних мониторов.

По данным ресурса 9to5Mac, Apple работает над преемником Pro Display XDR. В последнем может использоваться чип A13 Bionic и Apple Neural Engine для ускорения решения задач машинного обучения.



