Дебют вычислительной архитектуры NVIDIA Hopper может состояться 21 марта

Ближайшее мероприятие, на котором руководство NVIDIA готово рассказать о новинках в графической сфере — это виртуальная часть выставки CES 2022, которая начнёт работу на этой неделе. В марте же компания традиционно проведёт конференцию для разработчиков, и тогда может состояться дебют вычислительной архитектуры Hopper, которая сменит собой Ampere в серверном сегменте.

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Растущее влияние серверных решений на бизнес NVIDIA позволяет этой компании оправдывать выраженное «эволюционное отдаление» соответствующих архитектур. Если в рамках семейства Ampere продукты для серверного и игрового применения носили одинаковое условное обозначение и различались, помимо функциональных нюансов, ещё и техпроцессом изготовления, то в случае с преемниками, как принято считать, оба семейства ещё больше будут обособлены изначально.

Для серверного сегмента NVIDIA выпустит 5-нм ускорители Hopper, которые примерят пространственную «2,5-мерную» компоновку с объединением нескольких кристаллов на одной подложке. По слухам, игровые представители 5-нм поколения графических процессоров NVIDIA появятся лишь во втором полугодии под условным обозначением Ada Lovelace, они сохранят монолитный дизайн, более выгодный в массовом производстве.

Компания уже назначила расписание выступлений своих представителей на весенней сессии GTC 2022. Двадцать первого марта перед аудиторией выступит глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), и хотя содержание его выступления пока не раскрывается, можно предположить, что об архитектуре Hopper он поведает хотя бы в общих чертах. Серверный сегмент отличается большой инертностью с точки зрения вывода на рынок представляемых новинок, поэтому носителей архитектуры Hopper мы увидим в действующих серверных системах ближе к концу текущего года. Март в этом смысле является подходящим периодом для формального анонса.



