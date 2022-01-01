Intel отключит поддержку набора инструкций AVX-512 в процессорах Alder Lake

Intel отключит поддержку набора инструкций AVX-512 в процессорах Alder Lake

По сообщениям сетевых источников, компания Intel намерена отказаться от поддержки набора команд AVX-512 во всех процессорах семейства Alder Lake (12-е поколение). «Неподдерживаемая» функция будет отключена производителями материнских плат в предстоящих обновлениях BIOS с новым микрокодом. По данным источника это произойдёт в ближайшие недели, когда производители выпустят соответствующие обновления для материнских плат Z690.

Источник изображения: igorslab.de

Причины решения Intel отказаться от поддержки инструкций AVX-512 на данный момент неизвестны. Поскольку наибольшую выгоду от обеспечиваемого набором инструкций AVX-512 ускорения получают приложения для корпоративного сектора, можно предположить, что отказ от поддержки функции направлен на усиление разграничения между потребительским сегментом и продуктами для рабочих станций и серверов.

Однако этим дело не ограничится. Согласно имеющимся данным, Intel также ограничит множитель для набора инструкций AVX2 значением 51. Из-за этого рабочая частота процессора при выполнении инструкций AVX2 составит не более 5,1 ГГц, независимо от выбранного множителя. При этом не имеет значения, насколько сильно процессор нагревается, сколько энергии потребляет и какое приложение используется. По какой причине вводится это ограничение также неизвестно.

Источник отмечает, что для энтузиастов существуют возможности обхода упомянутых ограничений. Одним из них является специальный патч ASUS для микропрограммного обеспечения материнских плат серии ROG Maximus, который попросту отключает регулирование AVX2. Для продолжения использования инструкций AVX-512 требуется более экзотический подход, но он также вполне реален. Для этого энтузиасты интегрировали старую версию микрокода в новые версии BIOS, фактически создав модифицированный BIOS с поддержкой набора инструкций AVX-512.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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