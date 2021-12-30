BMW, Mercedes-Benz, IBM и Panasonic отказались от личного присутствия на CES 2022

За последнее время многие крупные технологические компании объявили, что им придётся отказаться от личного присутствия на выставке потребительской электроники CES 2022, которая пройдёт в первых числах января в Лас-Вегасе. Сегодня стало известно, что ещё четыре компании сообщили о том, что отменяют запланированные очные мероприятия в рамках CES 2022.

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BMW объявила, что из-за опасности распространения коронавируса проведёт запланированное мероприятие для СМИ в онлайн-формате. Выступление представителей компании будет транслироваться из Германии. Аналогичное заявление сделала IBM. Представитель компании сказал, что из-за повышенной угрозы заражения коронавирусной инфекцией IBM решила отменить личные мероприятия в Лас-Вегасе в этом году. Обо всех новых продуктах компания объявит в виртуальном формате.

Кроме того, в среду интернет-ресурс CNET сообщил, что ещё один немецкий автопроизводитель, Mercedes-Benz, также намерен отказаться от проведения оффлайн-мероприятий. Аналогичную позицию заняла и Panasonic, которая обычно занимает огромную площадь в центральном выставочном зале CES. Любопытно, что BMW и Panasonic, несмотря на отказ от физического участия в выставке, сохранят присутствие на выставочной площадке. Вероятно, на зарезервированных ими площадях будут выставлены некоторые из продуктов, о которых компании подробно расскажут в рамках онлайн-мероприятий.

По состоянию на четверг, LG, Sony и Samsung всё ещё заявляют, что планируют лично присутствовать на выставке в Лас-Вегасе. Президент и генеральный директор Consumer Technology Association (Ассоциация потребительских технологий), организатора CES, Гэри Шапиро (Gary Shapiro) заявил, что «выставка CES 2022 начнётся в хаосе, но она будет полна инноваций и предпринимателей. Все мы будем рисковать. Но без риска нет инноваций».



