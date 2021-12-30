Colorful и ASUS подтвердили характеристики грядущих процессоров Intel Alder Lake-S

Colorful и ASUS подтвердили характеристики грядущих процессоров Intel Alder Lake-S

Производители материнских плат Colorful и ASUS опубликовали на своих сайтах характеристики грядущих настольных 65- и 35-ваттных процессоров Intel Core 12-го поколения с кодовым именем Alder Lake-S. Речь идёт о моделях без суффикса «K» в названиях, то есть без возможности разгона, а также об энергоэффективных моделях T-серии.

Источник изображения: VideoCardz

Похоже, оба производителя материнских плат уже выпустили для изделий на чипсете Intel Z690 последние версии BIOS с поддержкой грядущих процессоров. Наиболее интересной информацией в утечке являются данные о степпингах чипов C0 и H0. Как уже говорилось ранее, процессоры Alder Lake будут производиться на базе двух видов кристаллов, обладающих разным размером. В составе одного кристаллов одного типа будут использовать до 8 производительных и до 8 энергоэффективных ядер (степпинг C0), а в составе другого — будут полностью отсутствовать малые ядра (степпинг H0). Вследствие этого некоторые младшие модели процессоров Alder Lake не будут использовать гибридную архитектуру ядер.

Это подтвердилось в более поздней утечке с тестами инженерных образцов 6-ядерного процессора Core i5-12400, который отметился в версии со степпингом C0 с отключёнными E-ядрами, а также в версии со степпингом H0, где энергоэффективные ядра полностью отсутствуют в составе кристалла.

Colorful и ASUS подтвердили характеристики грядущих процессоров Intel Alder Lake-S

Спецификации процессоров Intel Alder Lake-S. Источник изображения: ASUS и Colorful

Не менее любопытной выглядит ситуация с моделями Core i5-12600K и Core i5-12600. Исторически процессоры Core i5-XX600K и Core i5-XX600 отличались только частотами, энергопотреблением, а также заблокированным множителем. В рамках серии Alder Lake эти процессоры также будут отличаться количеством ядер. Если K-версия чипа выпускается на степпинге C0 и предлагает 10 ядер (6 производительных и 4 энергоэффективных), то модель Core i5-12600 на степпинге H0 получит только шесть производительных ядер.

Анонс 65- и 35-ваттных процессоров Alder Lake-S ожидается на выставке CES 2022. Вместе с ними производитель также представит чипсеты Intel H670, B660 и H610.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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