Процессоры AMD Ryzen прописались во всех моделях электромобилей Tesla американской сборки

Процессоры AMD Ryzen прописались во всех моделях электромобилей Tesla американской сборки

После весеннего рестайлинга флагманские электромобили Tesla Model S и Model X перешли на использование процессоров AMD Ryzen, но позже они появились и в составе бортовых систем более доступных Tesla Model 3 и Model Y, собираемых в Шанхае. С недавних пор этими процессорами оснащаются и машины двух последних моделей, собираемые в США и поставляемые на местный рынок.

Источник изображения: Teslascope

Таким образом, если верить ресурсу Electrek, волна модернизации бортовых информационно-развлекательных систем электромобилей Tesla охватила весь ассортимент транспортных средств, выпускаемых компанией в двух странах. Можно предположить, что если Tesla получит долгожданное разрешение на сборку Model Y в Германии, то кроссоверы берлинского производства изначально будут оснащаться процессорами AMD Ryzen. Сейчас Model 3 и Model Y на европейский рынок поставляются из Китая, они уже перешли на процессоры AMD Ryzen.

Информационно-развлекательная система младших электромобилей Tesla до этого опиралась на процессоры Intel семейства Atom. Переход на AMD Ryzen, как показали эксперименты китайских обозревателей, не только открывает доступ к новым ощущениям в компьютерных играх, которые можно запускать на неподвижном электромобиле, но и ускоряет работу базового интерфейса. Поскольку все основные функции электромобилей Tesla управляются с центрального дисплея, не заметить улучшение работы бортового компьютера не сможет никто из владельцев, имевших опыт взаимодействия с машинами прошлых партий.

Процессоры AMD Ryzen прописались во всех моделях электромобилей Tesla американской сборки

Источник изображения: Teslascope

Не менее важным изменением стал отказ от использования классического свинцового аккумулятора с напряжением 12 В, в машинах Tesla американской сборки он наконец-то уступил место литиевому с аналогичным напряжением. Дело в том, что освещение и бортовая электросеть транспортных средств Tesla традиционно работают с напряжением 12 В, а потому питаются отдельным аккумулятором, никак не связанным с тяговой батареей. Обилие мощных потребителей быстро истощало ресурс обычного свинцового аккумулятора, в результате чего он часто требовал замены. Новый литиевый аккумулятор обладает более высокой ёмкостью, со всеми типовыми нагрузками он должен справляться гораздо лучше. Единственной проблемой может стать его работа в условиях морозов, но и здесь запас ёмкости наверняка выручит автовладельца.

Кстати, свежие партии Tesla Model Y и Model 3 американской сборки демонстрируют наличие модернизированной фронтальной камеры. Как это повлияет на работу систем активной помощи водителю, не до конца ясно. Напомним, что с мая эти машины, собираемые в США, отказались от использования радаров, и теперь автоматика опирается при распознавании препятствий и окружающих предметов только на данные с бортовых камер.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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