AMD тоже не появится на CES 2022 — все новинки она анонсирует в онлайне

Компания AMD тоже отказалась от непосредственного присутствия на выставке электроники CES 2022. Компания опасается за здоровье своих сотрудников на фоне новой вспышки коронавируса штамма «Омикрон». Это в разговоре с порталом Tom’s Hardware подтвердил представитель AMD.

Источник изображения: AMD

«После тщательного обсуждения AMD решила отменить своё персональное присутствие на CES 2022 в Лас-Вегасе. Вместо этого компания проведёт ряд онлайн-презентаций. Хотя AMD и до этого собиралась анонсировать новые продукты в рамках онлайн-трансляции, наше личные встречи будут переведены в виртуальную среду в интересах здоровья и безопасности наших коллег, партнёров и сообщества. Нам не терпится рассказать вам о своих новинках, как и было запланировано, 4 января», — сообщил представитель AMD.

В конце прошлой недели о своём отказе присутствовать на выставке CES 2022 сообщила Intel . Что касается NVIDIA, то компания изначально планировала провести онлайн-презентацию своих новинок.

К настоящему моменту, по официальным данным, об отказе от присутствия на выставке заявили более сорока различных компаний.



