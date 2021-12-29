На некоторых ASUS ROG Maximus Z690 Hero стали плавиться транзисторы — возможно, из-за неправильной установки конденсатора

Чуть больше недели назад в Сети стали появляться жалобы от владельцев материнских плат ASUS ROG Maximus Z690 Hero. В них указывается, что расположенные рядом с индикатором POST-кодов и слотами DIMM оперативной памяти два транзистора MOSFET в буквальном смысле выгорают по непонятной причине.

Источник изображения: ASUS

Со временем жалоб стало больше и на них обратили внимание профильные видеоблогеры. Например, популярный YouTube-канал JayzTwoCents провёл собственные тесты с платой, которую он получил на обзор. Он пытался спровоцировать выход из строя указанных транзисторов, но у него ничего не получилось. Указанные MOFSFET’ы отвечают за подачу напряжение 5 В на ряд различных компонентов материнской платы, включая подсистему питания слотов для модулей памяти DDR5. Из-за выгоревших MOFSFET’ов подсистема питания ОЗУ не запускается, о чём сигнализирует индикатор POST-кодов, выдавая ошибку 53. Вследствие этого ПК на этой материнской плате не запускается.

Источник изображения: ASUS Forums

По мнению технического эксперта Buildzoid, он обнаружил корень проблемы. Поскольку у него на руках не оказалось платы ASUS ROG Maximus Z690 Hero, весь анализ он провёл буквально по фотографиям владельцев, которые уже столкнулись с проблемой выгоревших транзисторов. По его мнению, всё дело в плохом контроле качества ASUS, который не убедился в том, что все компоненты материнской платы установлены правильно. Источник всех бед скрывается не в самих транзисторах.

Слева от указанных транзисторов расположен конденсатор. На фотографии ниже он выделен красным кругом.

Источник изображения: Buildzoid

Buildzoid обратил внимание на то, что у большинства плат со сгоревшими MOFSFET’ами, этот конденсатор установлен с нарушением полярности. На конденсаторе имеется метка полярности, которая должна располагаться справа. Обратите внимание на фотографию ниже, где конденсатор установлен правильно.

Источник изображения: JayzTwoCents

У платы, побывавшей у нас на обзоре, конденсатор установлен правильно. Метка полярности находится справа, как и положено.

На большинстве проблемных плат метка оказалась слева, а маркировка этих элементов читалась вверх ногами. Нарушение полярности при установке конденсатора оказывает на него повышенную нагрузку при работе, приводит к очень сильному нагреву, деградации, а затем и к выходу из строя. Кроме того, при неправильной установке конденсатора страдают соседние транзисторы, которые в буквальном смысле начинают плавиться от высоких температур соседа.

Источник изображения: ASUS Forums

Теория Buildzoid такова, что ASUS выпустила партию плат с неправильно установленными конденсаторами. Вероятно, в ленточную машину, которая отвечает за установку этих микросхем на плату, конденсаторы были загружены не той стороной. В своём видео он также отмечает, что не на всех платах ASUS ROG Maximus Z690 Hero, где указанные конденсаторы были установлены неправильно, MOFSFET’ы уже сгорели. Но очень высока вероятность, что в будущем такой инцидент произойдёт.

Сама компания ASUS пока не давала никаких официальных комментариев на этот счёт.



