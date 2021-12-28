GPD готовит мини-ноутбук P2 Max 2022 на платформе Intel Jasper Lake

GPD готовит мини-ноутбук P2 Max 2022 на платформе Intel Jasper Lake

Компания GPD, известная своими компактными компьютерами, в скором времени анонсирует мини-ноутбук P2 Max 2022. В основу устройства ляжет аппаратная платформа Intel с кодовым именем Jasper Lake.

Источник изображения: GPD

Говорится об использовании процессора Celeron N6000. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра без возможности многопоточных вычислений. Базовая тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная частота в режиме динамического разгона — 3,3 ГГц.

Как можно видеть на представленном изображении, в оснащение новинки войдёт дисплей с поддержкой управления при помощи специального пера. Пользователи смогут рисовать, делать рукописные заметки и пр. Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 6. В оснащение войдёт твердотельный накопитель вместимостью до 1 Тбайт.

О размере и разрешении дисплея пока ничего не сообщается. Модель GPD P2 Max первого поколения оборудована 8,9-дюймовым экраном формата WQXGA с разрешением 2560 ? 1600 точек.

Ноутбук P2 Max 2022 получит компактную клавиатуру, под которой расположится тачпад. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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