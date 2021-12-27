Colorful выпустила твердотельные накопители WarHalberd CN600 с интерфейсом PCIe

Colorful выпустила твердотельные накопители WarHalberd CN600 с интерфейсом PCIe

Компания Colorful Technology анонсировала твердотельные накопители серии WarHalberd CN600, подходящие для использования в настольных компьютерах, ноутбуках, ультрабуках и компактных системах.

Источник изображения: Colorful

Изделия выполнены в форм-факторе M.2 2280, то есть их габариты составляют 22 ? 80 мм. Для обмена данными применяется интерфейс PCIe 3.0 x4 (спецификация NVMe), благодаря чему обеспечивается высокая пропускная способность.

В семейство WarHalberd CN600 вошли модели вместимостью 256 и 512 Гбайт. Первая обеспечивает скорость последовательного чтения информации до 3200 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 1200 Мбайт/с. У второй модификации эти показатели равны соответственно 3300 и 2600 Мбайт/с.

Твердотельные накопители Colorful WarHalberd CN600 наделены тонким радиатором охлаждения. Младшая версия стоит приблизительно 40 долларов США, старшая — 60 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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