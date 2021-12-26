MSI выпустит специальную версию игрового ноутбука Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition с Alder Lake и GeForce RTX 3070 Ti

Компания MSI готовит к анонсу новый игровой ноутбук Crosshair 15/17. 15-дюймовая версия лэптопа создана в сотрудничестве с Ubisoft. Она предложит оформление в стиле готовящейся к выпуску шутера Rainbow Six Extraction, релиз которого запланирован на 20 января 2022 года.

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В основе системы будут лежать новейшие мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения и графические ускорители GeForce RTX 30-й серии. Доступные для новинки модели процессоров не указываются, однако в просочившихся в Сеть документах говорится о возможности выбора чипа вплоть до Core i9 — вероятно, речь идёт о грядущем Core i9-12900H(K). Судя по всему, для ноутбука также будут доступны на выбор ЦП Core i7-12700H и Core i7-12800H.

Модель ноутбука MSI Crosshair 15 сможет предложить графический ускоритель GeForce RTX 3070 Ti. К сожалению, пока неизвестно, какая именно версия данной видеокарты будет устанавливаться — с 8 Гбайт или 16 Гбайт памяти. Напомним, что анонс обеих ожидается в начале января. С известными характеристиками лэптопов MSI Crosshair 15 и Crosshair 17 можно ознакомиться в таблице ниже.

Игровой ноутбук MSI Crosshair 15/17 Rainbow Six Extraction Edition будет представлен на международной выставке электроники CES 2022, вскоре после того, как Intel и NVIDIA формально представят свои новейшие решения для мобильного сегмента. Отмечается, что в комплект специальной версии игрового ноутбука MSI также будут включены копия Rainbow Six Extraction, игровая мышка и коврик.



