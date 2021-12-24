Cougar выпустила вентилятор MHP 120 для радиаторов систем охлаждения

Cougar выпустила вентилятор MHP 120 для радиаторов систем охлаждения

Компания Cougar анонсировала вентилятор MHP 120, спроектированный с прицелом на обеспечение высокого статического давления. Новинка предназначена для монтажа на радиаторы систем воздушного и жидкостного охлаждения.

Источник изображений: Cougar

Решение имеет диаметр 120 мм и толщину 25 мм. Конструкция включает гидродинамический подшипник с большим сроком службы и крыльчатку с девятью лопастями. В четырёх углах кожуха расположены резиновые противовибрационные накладки.

Скорость вращения может изменяться в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту (±200 оборотов). Для управления применяется метод широтно-?импульсной модуляции (ШИМ).

Cougar выпустила вентилятор MHP 120 для радиаторов систем охлаждения

Вентилятор способен формировать большой воздушный поток — объёмом до 140 кубических метров в час. Статическое давление достигает 4,24 мм водяного столба (±10 %). Максимальный уровень шума — 41,2 дБА.

Cougar выпустила вентилятор MHP 120 для радиаторов систем охлаждения

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете; подсветка не предусмотрена. Решение подходит для апгрейда существующих систем охлаждения с целью повышения их эффективности. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной стоимости пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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