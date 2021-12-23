Lenovo представит игровой ноутбук Legion Y9000P с быстрым экраном QHD+ на выставке CES 2022

Lenovo представит игровой ноутбук Legion Y9000P с быстрым экраном QHD+ на выставке CES 2022

Китайская компания Lenovo в скором времени представит несколько игровых устройств под брендом Legion. Одним из таких устройств является планшет Y700, некоторые характеристики которого Lenovo раскрыла вчера. Теперь появилась информация о подготовке геймерского ноутбука Legion Y9000P, который будет представлен официально на CES 2022.

Источник изображений: Lenovo

Lenovo опубликовала рекламное изображение, которое проливает свет на ряд технических характеристик грядущего устройства. Тизер показывает, что новинка получит лаконичный угловатый дизайн без вычурных элементов, характерных для игровых компьютеров.

Lenovo представит игровой ноутбук Legion Y9000P с быстрым экраном QHD+ на выставке CES 2022

Что касается технических характеристик, компания раскрыла только подробности об экране. В устройстве будет использована IPS-панель с разрешением QHD+, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Дисплей будет занимать 92,3 % поверхности верхней крышки. Он обеспечит яркость до 500 кд/м2, 100-процентный охват цветового пространства sRGB, а также поддержку 10-битного цвета, HDR400 и Dolby Vision. Матрица соответствует стандартам TUV Rheinland в отношении излучения вредного синего света.

Ожидается, что устройство будет оснащаться высокопроизводительными процессорами Intel и AMD последнего поколения, а также мощной графикой NVIDIA GeForce RTX. Больше информации о Lenovo Legion Y9000P станет известно в ходе выставки CES 2022, которая стартует 5 января 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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