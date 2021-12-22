AMD расскажет что-то об архитектуре Zen 4 уже в начале января, но полноценный анонс будет позже

AMD расскажет что-то об архитектуре Zen 4 уже в начале января, но полноценный анонс будет позже

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в эксклюзивном интервью журналисту издания Forbes Энтони Лезеру (Antony Leather) подтвердил, что на выставке CES 2022 компания расскажет в том числе и о новой архитектуре Zen 4. Тем не менее основная часть презентации будет отведена новостям об обновлении архитектуры Zen 3, получившей технологию 3D V-Cache.

Источник изображения: @ExecuFix

Компания AMD представит 4 января мобильные процессоры нового поколения, серию Ryzen 6000. Кроме того, как ожидается, производитель анонсирует новые десктопные процессоры с ядрами Zen 3 и технологией 3D V-Cache, а также высокопроизводительную серию процессоров Threadripper PRO 5000 (Zen 3). Анонс новой процессорной архитектуры Zen 4 ожидается не ранее третьего квартала будущего года, однако о некоторых её особенностях компания сообщит в рамках своей январской пресс-конференции, что и подтвердил Пейпермастер.

«Что касается будущего поколения. Мы будем рады сообщить некоторые дополнительные детали о своих будущих новинках. О некоторых моментах, касающихся архитектуры Zen 4, мы поделимся на выставке CES, об остальных расскажем позже, в течение года. В целом 2022 год обещает быть удивительным для компании», — прокомментировал Пейпермастер.

В прошлом месяце AMD анонсировала серверные процессоры Genoa и Bergamo. Первые компания планирует выпустить в 2022 году, а вторые — в 2023-м. Для потребительского сегмента, если верить слухам, производитель готовит обычные и гибридные процессоры серий Raphael и Phoenix.

AMD расскажет что-то об архитектуре Zen 4 уже в начале января, но полноценный анонс будет позже

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры серии Raphael будут представлены как в десктопном, так и в мобильном сегментах. Мобильным Phoenix приписывают до 16 физический ядер. Точная конфигурация процессоров этих серий пока неизвестна, но уже подтверждено, что Raphael получат поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0. Десктопным Raphael также приписывают использование встроенной графики RDNA 2, которая отсутствовала в продуктах на архитектурах Zen–Zen 3.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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