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2021-12-22
Thermalright выпустила термопасту CFX с широким диапазоном рабочих температур
Компания Thermalright представила новую термопасту CFX. Для новинки заявляется широкий диапазон рабочих температур (от -50 °C до 150 °C) и отсутствие электропроводимости.
Источник изображений: Thermalright
О составе термоинтерфейса производитель ничего не сообщает. Указывается лишь, что теплопроводность термопасты CFX составляет 12 Вт/мК. Её тепловое сопротивление равно 0,009 °C-см2/Вт, а относительная плотность при температуре 25 °C составляет 2,3.
Термопаста Thermalright CFX поставляется в шприцах по 2 г. В комплект поставки также включён шпатель для удобного нанесения термоинтерфейса на крышку процессора. О стоимости новинки и её доступности компания ничего не сообщает.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru