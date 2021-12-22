Raspberry Pi в дефиците: версию с 4 Гбайт оперативной памяти придётся ждать 52 недели

Тем, кто желает приобрести одноплатный компьютер Raspberry Pi, придётся запастись терпением. Особенно это касается потребителей, заинтересованных в Pi 4 с 4 Гбайт оперативной памяти. А всё из-за проблем с цепочкой поставок. Торговые посредники по всему миру сообщают, что запасы Raspberry Pi 4 стремительно заканчиваются, а один сайт, Digi-Key, сообщает, что при оформлении заказа на Pi 4 с 4 Гбайт оперативной памяти пользователям придётся ждать доставки 52 недели.

Источник изображения: Raspberry Pi Foundation

Ряд других сайтов, специализирующихся на продаже одноплатных систем, включая Mouser, Adafruit, Micro Center и Seed, сообщают об отсутствии запасов Raspberry Pi 4, и не сообщают, когда устройство поступит на прилавки. Ряд других продавцов демонстрируют ограниченное предложение. Британский реселлер Pimoroni предлагает только модель с 2 Гбайт ОЗУ, а Virlos имеет в запасе все версии устройства, однако продаёт по одному Raspberry Pi в руки.

Другие модели одноплатного компьютера, такие как Raspberry Pi Zero 2 W, найти в продаже практически невозможно. Приятным исключением является Pi 400, который, по сути, является Pi 4 c 4 Гбайт оперативной памяти в корпусе клавиатуры. Устройство практически всегда можно приобрести без каких-либо ограничений.

Источник изображения: Seed

Эта новость появилась спустя несколько месяцев после того, как генеральный директор Raspberry Pi Ltd Эбен Аптон (Eben Upton) объявил о первом повышении цен на одноплатные компьютеры. В результате изменений Pi 4 с 2 Гбайт ОЗУ подорожал на $10 до $45. Кроме того, в продаже снова появилась модификация с 1 Гбайт оперативной памяти по цене $35.

В 2021 году было произведено 7 миллионов единиц Raspberry Pi, что соответствует показателю за 2020 год.



