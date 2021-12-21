Micron: дефицит модулей памяти DDR5 сохранится до второй половины 2022 года

Спрос на модули оперативной памяти DDR5 значительно превышает текущие возможности поставщиков. При этом дефицит вызван не нехваткой самих чипов памяти DDR5. Сложности возникли с компонентами, которые используются для производства этих модулей. Эту информацию подтвердила компания Micron.

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В рамках очередного квартального отчёта исполнительный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) отметил, что нехватка модулей памяти DDR5 сохранится в течение нескольких ближайших месяцев. Ожидается, что ситуация с доступностью нового стандарта ОЗУ станет лучше в будущем году, но в целом дефицит будет наблюдаться как минимум до середины 2022-го.

«В сегменте ПК спрос на DDR5-продукты существенно превышает текущий уровень поставок. Узким звеном в производственной цепочке оказалась некоторые компоненты, не связанные с сами чипами памяти. Мы предполагаем, что эти проблемы будут решены и производство модулей памяти DDR5 достигнет значительного уровня ко второй половине календарного 2022 года», — прокомментировал глава Micron.

Дефицитными оказались компоненты интегральных схем для управления питанием (PMIC), которые в случае модулей памяти DDR5 устанавливаются непосредственно на печатную плату модуля. Нехватка различных типов контроллеров напряжения PMIC наблюдается с 2020 года.



