Micron: дефицит модулей памяти DDR5 сохранится до второй половины 2022 года

Micron: дефицит модулей памяти DDR5 сохранится до второй половины 2022 года

Спрос на модули оперативной памяти DDR5 значительно превышает текущие возможности поставщиков. При этом дефицит вызван не нехваткой самих чипов памяти DDR5. Сложности возникли с компонентами, которые используются для производства этих модулей. Эту информацию подтвердила компания Micron.

Источник изображения: G,Skill

В рамках очередного квартального отчёта исполнительный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) отметил, что нехватка модулей памяти DDR5 сохранится в течение нескольких ближайших месяцев. Ожидается, что ситуация с доступностью нового стандарта ОЗУ станет лучше в будущем году, но в целом дефицит будет наблюдаться как минимум до середины 2022-го.

«В сегменте ПК спрос на DDR5-продукты существенно превышает текущий уровень поставок. Узким звеном в производственной цепочке оказалась некоторые компоненты, не связанные с сами чипами памяти. Мы предполагаем, что эти проблемы будут решены и производство модулей памяти DDR5 достигнет значительного уровня ко второй половине календарного 2022 года», — прокомментировал глава Micron.

Дефицитными оказались компоненты интегральных схем для управления питанием (PMIC), которые в случае модулей памяти DDR5 устанавливаются непосредственно на печатную плату модуля. Нехватка различных типов контроллеров напряжения PMIC наблюдается с 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102
Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpyПоявились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy
Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %
Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115
Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3
Блок рекламы


Похожие новости
Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %
NVIDIA надеется, что ситуация с поставками видеокарт улучшится во второй половине 2022 годаNVIDIA надеется, что ситуация с поставками видеокарт улучшится во второй половине 2022 года
Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook ProApple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro
Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентовЕвропейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
Перекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже вышеПерекупщики продают комплекты памяти DDR5 по $2000 и даже выше
Samsung поделилась первыми деталями о памяти стандартов DDR6, DDR6+ и GDDR7Samsung поделилась первыми деталями о памяти стандартов DDR6, DDR6+ и GDDR7
NVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитомNVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитом
Продажи оперативной памяти DRAM растут — лидером рынка остаётся SamsungПродажи оперативной памяти DRAM растут — лидером рынка остаётся Samsung
Комплектам ОЗУ G.Skill Trident Z5 DDR5 покорилась частота в 7000 МГцКомплектам ОЗУ G.Skill Trident Z5 DDR5 покорилась частота в 7000 МГц
Последние новости
Подгружаем последние новости