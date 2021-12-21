Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса

Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса

Перуанскому порталу XanxoGaming удалось приобрести потребительскую версию процессора Core i5-12400F за две недели до его официального анонса. Напомним, что данный чип, а также другие младшие модели процессоров Alder Lake, будут представлены лишь 5 января.

Источник изображений: XanxoGaming

Core i5-12400F — это шестиядерный процессор, поддерживающий 12 виртуальных потоков и основанный на техпроцессе Intel 7 (10-нм). Он относится к серии чипов Alder Lake-S с заблокированным множителем, лишён встроенной графики и обладает номинальным показателем TDP в 65 Вт. Это один из немногих представителей Intel Core 12-го поколения, в котором не используется гибридная архитектура из больших и малых ядер. Иными словами, он лишён активных энергоэффективных ядер Gracemont и имеет под крышкой только функционирующие производительные ядра Golden Cove.

Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса

Хотя официальная рекомендованная стоимость процессора по-прежнему неизвестна, ожидается, что она будет ниже $200. Тому же порталу XanxoGaming удалось его приобрести примерно за $222 включая местные 18 % НДС. Таким образом, его цена без налога составляет около 181 доллара, а версия чипа с рабочим встроенным графическим ядром оценивается примерно в $206.

Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса

Перуанские журналисты пообещали подготовить обзор чипа в ближайшие дни. Ситуация с преждевременными продажами ещё не анонсированных процессоров Intel наблюдается не впервые. Например, в рамках прошлого поколения процессоров Rocket Lake-S на месяц раньше официального анонса в продаже появилась модель Core i7-11700K.

Процессор Core i5-12400F появился в продаже за две недели до своего официального анонса

Новая комплектная система охлаждения коробочных версий младших Alder Lake

Вместе с остальными процессорами серии Alder Lake в начале января также ожидается анонс младших чипсетов для материнских плат Intel 600-й серии. Презентация Intel будет проходить в рамках международной выставки электроники CES 2022.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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