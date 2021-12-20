Apple планирует производить собственные чипы

Apple создает команду для производства чипов беспроводной связи своими силами. Пока компания пользуется чипами Broadcom и Skyworks Solutions, но стремится снизить зависимость от внешних поставщиков, пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Apple планирует производить собственные чипы
Фото: businessquant.com

Компания приступила к поиску нескольких десятков специалистов для разработки чипов в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине расположены Skyworks и другие производители чипов беспроводной связи.

Издание отмечает, что Apple, и особенно ее продукт iPhone, является ключевым источником выручки изготовителей микросхем. В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на $15 млрд, которое истекает только в 2023 году.

Согласно собранным Bloomberg данным, на долю Apple приходится около 20% продаж Broadcom. Производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple, обеспечивающей почти 60% выручки компании.

Однако в последние годы Apple отказывается от чипов Intel для своих компьютеров Mac, а также разрабатывает собственные камеры и технологии отображения.

После новости о намерениях Apple акции Skyworks и Broadcom упали в цене на 7% и 2% соответственно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102
Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %
Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115
Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3
Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpyПоявились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy
Блок рекламы


Похожие новости
Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook ProApple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro
Тесное сотрудничество TSMC и Apple заставило AMD задуматься о выборе Samsung в качестве производителя чиповТесное сотрудничество TSMC и Apple заставило AMD задуматься о выборе Samsung в качестве производителя чипов
Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах CinebenchМобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench
Apple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительностиApple M1 Pro и M1 Max уверенно обогнали флагманские процессоры AMD и Intel по однопоточной производительности
Специалисты iFixit разобрали новые MacBook Pro — отремонтировать ноутбуки Apple стало прощеСпециалисты iFixit разобрали новые MacBook Pro — отремонтировать ноутбуки Apple стало проще
Apple выпустит 27-дюймовый iMac с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max в начале 2022 годаApple выпустит 27-дюймовый iMac с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max в начале 2022 года
Возможно Microsoft намеревается создать собственный чип, как это сделал Apple
Патент Apple указывает на возможность появления выреза в верхней части дисплея MacBook ProПатент Apple указывает на возможность появления выреза в верхней части дисплея MacBook Pro
Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцессаСлухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы мир ПКApple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы мир ПК
Последние новости
Подгружаем последние новости