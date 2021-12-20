Apple планирует производить собственные чипы

Apple создает команду для производства чипов беспроводной связи своими силами. Пока компания пользуется чипами Broadcom и Skyworks Solutions, но стремится снизить зависимость от внешних поставщиков, пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Фото: businessquant.com

Компания приступила к поиску нескольких десятков специалистов для разработки чипов в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине расположены Skyworks и другие производители чипов беспроводной связи.

Издание отмечает, что Apple , и особенно ее продукт iPhone, является ключевым источником выручки изготовителей микросхем. В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на $15 млрд, которое истекает только в 2023 году.

Согласно собранным Bloomberg данным, на долю Apple приходится около 20% продаж Broadcom. Производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple , обеспечивающей почти 60% выручки компании.

Однако в последние годы Apple отказывается от чипов Intel для своих компьютеров Mac, а также разрабатывает собственные камеры и технологии отображения.