Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

Китайские инсайдеры поделились первыми результатами тестирования производительности мобильных видеокарт GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570, которые компания NVIDIA вчера формально анонсировала. Предсерийные образцы ускорителей тестировались в приложении 3DMark TimeSpy. Быстродействие GeForce RTX 2050 и MX570 оказалось примерно на одном уровне.

Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

Источник изображения: VideoCardz

Мобильные GeForce RTX 2050 и GeForce MX570 основаны на графическом процессоре NVIDIA GA107 на архитектуре Ampere. В составе этого ГП присутствуют 2048 ядер CUDA. Ядра RT также присутствуют (есть поддержка RTX и DLSS), но их количество ограничено. Более подробной информации на этот счёт пока нет. Также известно, что GeForce RTX 2050 работает с 4 Гбайт видеопамяти, в то время как GeForce MX570 оснащается только 2 Гбайт памяти. Также подтверждено, что разрядность шины памяти у моделей GeForce MX550 и GeForce MX570 составляет 64 бит, а эффективная скорость работы памяти — 12 ГГц.

Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

GeForce MX550

Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

GeForce MX570

Графический процессор модели GeForce MX570 работает на частоте 1155 МГц. Чип NVIDIA TU117 на архитектуре Turing, использующийся в основе GeForce MX550, действует на частоте 1320 МГц. Иными словами, он представляет собой урезанную версию GPU модели GeForce GTX 1650. В его составе имеются 1024 ядра CUDA. Разрядность шины памяти GeForce MX550 составляет 64 бит. Используется память стандарта GDDR6.

Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

Производительность GeForce RTX 2050 и GeForce MX570

Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

Производительность GeForce MX550

Производительность видеокарт в 3DMark Time Spy не очень впечатляет. Для сравнения, мобильная GeForce RTX 3050 с разрядностью шины памяти 128 бит набирает в том же тесте около 4800 баллов. Однако следует помнить, что тесты проводились с использованием предсерийных образцов ускорителей. Первые ноутбуки с представленными видеокартами появятся в продаже на раньше весны 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102
Dell показала концепт ноутбука, который на 50 % экологичнее обычного и лучше поддаётся ремонтуDell показала концепт ноутбука, который на 50 % экологичнее обычного и лучше поддаётся ремонту
Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %
Новая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнингаНовая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнинга
Основной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлнОсновной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлн
Блок рекламы


Похожие новости
Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмаркеРанний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060
Чтобы купить NVIDIA GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, клиенту пришлось подождать всего-то девять месяцевЧтобы купить NVIDIA GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, клиенту пришлось подождать всего-то девять месяцев
Мобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста GeekbenchМобильная версия GeForce RTX 3080 Ti отметилась в базе данных теста Geekbench
Первые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950XПервые результаты тестов Intel Alder Lake в Cinebench R20 и R23: флагманский Core i9-12900K почти догнал Ryzen 9 5950X
NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верныNVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны
Первые 20-Тбайт жёсткие диски Western Digital с OptiNAND будут поставлены в ноябреПервые 20-Тбайт жёсткие диски Western Digital с OptiNAND будут поставлены в ноябре
MSI показала первые изображения материнских плат MEG, MPG и MAG на чипсете Intel Z690MSI показала первые изображения материнских плат MEG, MPG и MAG на чипсете Intel Z690
ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»
Последние новости
Подгружаем последние новости