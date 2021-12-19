Появились первые результаты тестирования мобильных GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570 в 3DMark TimeSpy

Китайские инсайдеры поделились первыми результатами тестирования производительности мобильных видеокарт GeForce RTX 2050, GeForce MX550 и MX570, которые компания NVIDIA вчера формально анонсировала. Предсерийные образцы ускорителей тестировались в приложении 3DMark TimeSpy. Быстродействие GeForce RTX 2050 и MX570 оказалось примерно на одном уровне.

Источник изображения: VideoCardz

Мобильные GeForce RTX 2050 и GeForce MX570 основаны на графическом процессоре NVIDIA GA107 на архитектуре Ampere. В составе этого ГП присутствуют 2048 ядер CUDA. Ядра RT также присутствуют (есть поддержка RTX и DLSS), но их количество ограничено. Более подробной информации на этот счёт пока нет. Также известно, что GeForce RTX 2050 работает с 4 Гбайт видеопамяти, в то время как GeForce MX570 оснащается только 2 Гбайт памяти. Также подтверждено, что разрядность шины памяти у моделей GeForce MX550 и GeForce MX570 составляет 64 бит, а эффективная скорость работы памяти — 12 ГГц.

GeForce MX550

GeForce MX570

Графический процессор модели GeForce MX570 работает на частоте 1155 МГц. Чип NVIDIA TU117 на архитектуре Turing, использующийся в основе GeForce MX550, действует на частоте 1320 МГц. Иными словами, он представляет собой урезанную версию GPU модели GeForce GTX 1650. В его составе имеются 1024 ядра CUDA. Разрядность шины памяти GeForce MX550 составляет 64 бит. Используется память стандарта GDDR6.

Производительность GeForce RTX 2050 и GeForce MX570

Производительность GeForce MX550

Производительность видеокарт в 3DMark Time Spy не очень впечатляет. Для сравнения, мобильная GeForce RTX 3050 с разрядностью шины памяти 128 бит набирает в том же тесте около 4800 баллов. Однако следует помнить, что тесты проводились с использованием предсерийных образцов ускорителей. Первые ноутбуки с представленными видеокартами появятся в продаже на раньше весны 2022 года.



