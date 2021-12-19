Jonsbo готовит необычный корпус-шестигранник JonsPlus BO102

До конца декабря компания Jonsbo представит весьма любопытную новинку — корпус JonsPlus BO102 для игрового компьютера с необычным внешним видом.

Источник изображений: Expreview.com

Изделие выполнено в виде шестигранной «башни». В конструкции применяются панели из закалённого стекла и элементы толщиной 3 мм из алюминиево-магниевого сплава. В верхней области расположены порты USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездо.

Внутреннее пространство разделено на три зоны. Одна из них предназначена для материнской платы типоразмера Mini-ITX и блока питания АТХ длиной до 210 мм.

Вторая секция рассчитана на установку дискретного графического ускорителя длиной до 380 мм. Здесь же располагаются накопители: одновременно можно задействовать два устройства формата 3,5 дюйма и одно устройство стандарта 2,5 дюйма.

Наконец, третья секция предназначена для радиатора системы жидкостного охлаждения: он соответствует типоразмеру 360 мм.

Корпус JonsPlus BO102 имеет серебристое цветовое исполнение. К сожалению, пока нет информации о сроках начала его продаж и ориентировочной цене.



