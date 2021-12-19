LG представила флагманский саундбар S95QR с конфигурацией 9.1.5, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS:X

LG представила флагманский саундбар S95QR с конфигурацией 9.1.5, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS:X

LG анонсировала саундбар S95QR с конфигурацией звука 9.1.5, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X и интересным решением: центральный канал направлен вверх, чтобы голос в ходе просмотра кино отражался от потолка и чётко различался ухом. В комплекте также поставляются беспроводные сабвуфер и пара дополнительных тыловых динамиков.

Источник изображения: lgcorp.com

Производитель уточняет, что стандартный центральный канал и направленный вверх динамик несут один сигнал, и это решение повышает чёткость диалогов; аналогичным образом один сигнал несут соответствующие боковые динамики саундбара и комплектные тыловые колонки — такая конфигурация позитивно влияет на глубину эффекта погружения. Синхронизация и величина задержек динамика настраиваются автоматически при помощи функции AI Room Calibration. Суммарная выходная мощность аудиосистемы составляет 810 Вт.

К сожалению, заметным недостатком саундбара оказалась его неспособность к сквозной передаче HDR-видео в разрешении 4K с частотой 120 Гц. Это значит, что владельцам Xbox Series X или PS5, а также 4K-телевизоров с HDR-панелями лучше не подключать звуковую панель непосредственно к приставке. Зато есть поддержка Google Assistant, Alexa и «других голосовых ассистентов». Поддерживается также работа с беспроводным модулем LG Wowcast, который обеспечивает высококачественную передачу звука в тех случаях, когда проводное подключение к источнику организовать не получается. Стоимость нового саундбара компания LG пока не уточняет, но известно, что в продажу он поступит только в 2022 году, а до этого ещё покажется на выставке CES 2022 в январе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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