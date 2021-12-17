Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3

Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3

Компания Intel случайно выложила в открытый доступ тестовый графический драйвер версии 30.0.101.9999 для систем NUC на базе процессоров Core 11-го поколения, в котором содержится информация о будущих дискретных видеокартах, а также новой встроенной графике в составе следующих поколений процессоров производителя.

Источник изображения: VideoCardz

В частности, в драйвере содержится информация о поддержке дискретных графических процессоров Intel DG3, которые придут на смену чипам DG2 (серия видеокарт Arc Alchemist). Новые чипы фигурируют во внутренних документах компании под кодовым именем «Elasti».

Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3

Источник изображения: Intel

В файлах драйвера также упоминаются будущие процессоры Intel с кодовыми названиями Raptor Lake (RPLS), Meteor Lake (MTL), Arrow Lake (ARL) и Lunar Lake (LNL) вместе с соответствующими идентификаторами Device PCI ID их встроенной графики. Пока ни одна из указанных серий процессоров не была официально представлена.

Похоже, что сам драйвер был выпущен два дня назад. Судя по тому, что в нём содержатся данные только о двух версиях графического чипа DG3, эта серия GPU ещё находится в разработке и появится в составе настольных и мобильных видеокарт с кодовым именем Arc Battlemage ещё очень нескоро.

Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3

Список будущих графических процессоров Intel. Источник изображения: Intel

Файлы драйвера также подтверждают конфигурации встроенных графических решений в составе будущих процессоров Intel. С каждым поколением чипов после Alder Lake производитель будет удваивать количество исполнительных блоков в составе iGPU процессоров. Таким образом в составе «встройки» процессоров Meteor Lake будут присутствовать до 192 исполнительных графических блоков, а в чипах Arrow Lake — уже до 384 исполнительных блока.

Ранее сообщалось, что в файлах графического драйвера Intel были также обнаружены названия некоторых моделей дискретных видеокарт Arc Alchemist, которые будут представлены производителем в следующем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Представители TSMC подтвердили заинтересованность в строительстве предприятия в ГерманииПредставители TSMC подтвердили заинтересованность в строительстве предприятия в Германии
Dell показала концепт ноутбука, который на 50 % экологичнее обычного и лучше поддаётся ремонтуDell показала концепт ноутбука, который на 50 % экологичнее обычного и лучше поддаётся ремонту
Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %
Новая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнингаНовая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнинга
Основной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлнОсновной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлн
Блок рекламы


Похожие новости
Основатель TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величиеОснователь TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величие
Intel может вывести Mobileye на фондовый рынок, чтобы привлечь $50 млрдIntel может вывести Mobileye на фондовый рынок, чтобы привлечь $50 млрд
Кулеры Xigmatek Air Killer S подходят для процессоров Intel Alder LakeКулеры Xigmatek Air Killer S подходят для процессоров Intel Alder Lake
Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660
Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмаркеРанний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Qualcomm упростит названия чипов Snapdragon и представит следующую флагманскую платформу 30 ноябряQualcomm упростит названия чипов Snapdragon и представит следующую флагманскую платформу 30 ноября
Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger LakeКитайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake
OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060
Мобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах CinebenchМобильный Core i7-12700H оказался почти на 50 % быстрее Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX в тестах Cinebench
Последние новости
Подгружаем последние новости