Intel случайно подтвердила названия серий будущих процессоров Core и графики DG3

Компания Intel случайно выложила в открытый доступ тестовый графический драйвер версии 30.0.101.9999 для систем NUC на базе процессоров Core 11-го поколения, в котором содержится информация о будущих дискретных видеокартах, а также новой встроенной графике в составе следующих поколений процессоров производителя.

Источник изображения: VideoCardz

В частности, в драйвере содержится информация о поддержке дискретных графических процессоров Intel DG3, которые придут на смену чипам DG2 (серия видеокарт Arc Alchemist). Новые чипы фигурируют во внутренних документах компании под кодовым именем «Elasti».

Источник изображения: Intel

В файлах драйвера также упоминаются будущие процессоры Intel с кодовыми названиями Raptor Lake (RPLS), Meteor Lake (MTL), Arrow Lake (ARL) и Lunar Lake (LNL) вместе с соответствующими идентификаторами Device PCI ID их встроенной графики. Пока ни одна из указанных серий процессоров не была официально представлена.

Похоже, что сам драйвер был выпущен два дня назад. Судя по тому, что в нём содержатся данные только о двух версиях графического чипа DG3, эта серия GPU ещё находится в разработке и появится в составе настольных и мобильных видеокарт с кодовым именем Arc Battlemage ещё очень нескоро.

Список будущих графических процессоров Intel . Источник изображения: Intel

Файлы драйвера также подтверждают конфигурации встроенных графических решений в составе будущих процессоров Intel . С каждым поколением чипов после Alder Lake производитель будет удваивать количество исполнительных блоков в составе iGPU процессоров. Таким образом в составе «встройки» процессоров Meteor Lake будут присутствовать до 192 исполнительных графических блоков, а в чипах Arrow Lake — уже до 384 исполнительных блока.

Ранее сообщалось, что в файлах графического драйвера Intel были также обнаружены названия некоторых моделей дискретных видеокарт Arc Alchemist, которые будут представлены производителем в следующем году.



