Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115

Австрийская компания Noctua, известный производитель компьютерных систем охлаждения, в партнёрстве с Drop анонсировала оригинальные наборы колпачков для клавиатур, оборудованных переключателями Cherry MX.

Источник изображений: Drop

Изделия выполнены в традиционных для вентиляторов Noctua оттенках: это сочетание светло-кремового и коричневого цветов. Таким образом, колпачки должны заинтересовать прежде всего поклонников систем охлаждения Noctua.

Наборы колпачков доступны в самых разнообразных вариантах. Это, в частности, комплект для компактных клавиатур без блока цифровых кнопок в правой части, а также отдельный блок цифровых клавиш. Кроме того, предлагаются версии для менее распространённых раскладок — ISO UK, Colevrak, Ortho и др.

У большинства комплектов колпачки основного поля имеют кремовое исполнение, а боковые клавиши — коричневое. При производстве применяется АБС-пластик.

Приём предварительных заказов на наборы уже начался. Стоимость базового комплекта составляет 115 долларов США . Дополнительную информацию об изделиях можно найти на этой странице.



