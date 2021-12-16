Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115

Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за $115

Австрийская компания Noctua, известный производитель компьютерных систем охлаждения, в партнёрстве с Drop анонсировала оригинальные наборы колпачков для клавиатур, оборудованных переключателями Cherry MX.

Источник изображений: Drop

Изделия выполнены в традиционных для вентиляторов Noctua оттенках: это сочетание светло-кремового и коричневого цветов. Таким образом, колпачки должны заинтересовать прежде всего поклонников систем охлаждения Noctua.

Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за 5

Наборы колпачков доступны в самых разнообразных вариантах. Это, в частности, комплект для компактных клавиатур без блока цифровых кнопок в правой части, а также отдельный блок цифровых клавиш. Кроме того, предлагаются версии для менее распространённых раскладок — ISO UK, Colevrak, Ortho и др.

У большинства комплектов колпачки основного поля имеют кремовое исполнение, а боковые клавиши — коричневое. При производстве применяется АБС-пластик.

Noctua и Drop выпустили колпачки для клавиатур в коричнево-кремовых тонах за 5

Приём предварительных заказов на наборы уже начался. Стоимость базового комплекта составляет 115 долларов США. Дополнительную информацию об изделиях можно найти на этой странице.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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