Тайваньским компаниям придётся согласовывать продажу активов китайцам с правительством острова

Тайваньским компаниям придётся согласовывать продажу активов китайцам с правительством острова

Китайская полупроводниковая отрасль в последние годы активно подпитывалась квалифицированными кадрами с Тайваня, но теперь власти острова намереваются запретить местным компаниям продавать активы китайским собственникам без согласования. Особо ценным специалистам даже ограничат возможность посещать КНР без уведомления властей.

Источник изображения: TSMC

Как поясняет Nikkei Asian Review, действующие на Тайване правила сейчас запрещают местным компаниям инвестировать в китайскую промышленность без одобрения специальной комиссии. Новая редакция правил, которую могут утвердить к следующему месяцу, предусматривает ужесточение ограничений. Компании не смогут продавать свои филиалы в КНР и другие активы без согласования с властями острова. Особое внимание будет уделяться сделкам, допускающим передачу в КНР ценных технологий в области литографии, разработки полупроводниковых компонентов и производства дисплеев.

Предполагается, что тайваньские профессионалы в указанных областях, чьи проекты когда-либо получали государственное финансирование, не смогут посещать КНР без предварительного получения разрешения у властей острова. Представители отрасли уже выразили озабоченность данной инициативой чиновников, назвав её угрозой для дальнейшего развития. Если под угрозой ограничения контактов компаниям придётся отказываться от государственного субсидирования, это будет сдерживать развитие экономики Тайваня.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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