Власти США попытаются ограничить возможности китайской SMIC без ущемления собственных интересов

Как уже сообщалось ранее, американское оборонное ведомство настаивает на устранении тех лазеек в правилах экспортного контроля, которые, по его мнению, сейчас позволяют китайской компании SMIC получать доступ к современному литографическому оборудованию. Представители министерства торговли США убеждены, что вводить новые ограничения нужно взвешенно, стараясь не навредить интересам американских компаний и экономике страны в целом.

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Нынешняя формулировка экспортных ограничений в отношении крупнейшего в Китае контрактного производителя полупроводниковых компонентов, компании SMIC, не устраивает некоторых американских чиновников. В частности, они считают, что под ограничения должно попасть и оборудование, позволяющее выпускать 14-нм продукцию. Сейчас «водораздел» проходит по 10-нм литографическим нормам. Отстаивающие данную точку зрения эксперты утверждают, что после адаптации поставляемое оборудование позволяет китайским клиентам выпускать и 10-нм чипы, хотя формально оно предназначено для 14-нм.

Совет национальной безопасности США должен провести заседание в этот четверг, как сообщает Bloomberg. На мероприятии соберутся представители нескольких американских министерств и ведомств, чтобы обсудить корректировку существующих правил экспортного контроля применительно к китайской компании SMIC. Министерство торговли, как можно судить по словам его главы Джины Раймондо (Gina Raimondo), ратует за взвешенный подход к усилению санкций против SMIC. Они не должны создавать преимуществ для поставщиков из других стран — той же Японии, например. Выручка американских поставщиков, опять же, не должна страдать в существенной степени, ведь в лице SMIC они потеряют крупного китайского клиента. Если выручка американских компаний пострадает слишком сильно, они не смогут финансировать разработки и исследования, а это подорвёт, в свою очередь, конкурентоспособность США в данном сегменте рынка.



