Власти США попытаются ограничить возможности китайской SMIC без ущемления собственных интересов

Власти США попытаются ограничить возможности китайской SMIC без ущемления собственных интересов

Как уже сообщалось ранее, американское оборонное ведомство настаивает на устранении тех лазеек в правилах экспортного контроля, которые, по его мнению, сейчас позволяют китайской компании SMIC получать доступ к современному литографическому оборудованию. Представители министерства торговли США убеждены, что вводить новые ограничения нужно взвешенно, стараясь не навредить интересам американских компаний и экономике страны в целом.

Источник изображения: TSMC

Нынешняя формулировка экспортных ограничений в отношении крупнейшего в Китае контрактного производителя полупроводниковых компонентов, компании SMIC, не устраивает некоторых американских чиновников. В частности, они считают, что под ограничения должно попасть и оборудование, позволяющее выпускать 14-нм продукцию. Сейчас «водораздел» проходит по 10-нм литографическим нормам. Отстаивающие данную точку зрения эксперты утверждают, что после адаптации поставляемое оборудование позволяет китайским клиентам выпускать и 10-нм чипы, хотя формально оно предназначено для 14-нм.

Совет национальной безопасности США должен провести заседание в этот четверг, как сообщает Bloomberg. На мероприятии соберутся представители нескольких американских министерств и ведомств, чтобы обсудить корректировку существующих правил экспортного контроля применительно к китайской компании SMIC. Министерство торговли, как можно судить по словам его главы Джины Раймондо (Gina Raimondo), ратует за взвешенный подход к усилению санкций против SMIC. Они не должны создавать преимуществ для поставщиков из других стран — той же Японии, например. Выручка американских поставщиков, опять же, не должна страдать в существенной степени, ведь в лице SMIC они потеряют крупного китайского клиента. Если выручка американских компаний пострадает слишком сильно, они не смогут финансировать разработки и исследования, а это подорвёт, в свою очередь, конкурентоспособность США в данном сегменте рынка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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