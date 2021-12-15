Цена на оперативная память DRAM продолжат падать в I квартале 2022 — прогнозируется снижение до 8-13 %

Аналитическая компания TrandForce опубликовала свежий прогноз, касающийся поставок оперативной памяти DRAM. Несмотря на снижение запасов DRAM у производителей компьютеров, TrendForce заявляет, что общий спрос на чипы памяти войдёт в период циклического спада в первом квартале следующего года. На фоне этого цены на оперативную память DRAM упадут на 8-13 %.

Источник изображения: Samsung

По итогам последней четверти текущего года сильнее других подешевеет оперативная память для ПК — на 8-10 %.Также на 3-8 % снизится цена чипов оперативной памяти для серверов и мобильных устройств, а вот память для графических ускорителей подешевеет не более чем на 5 %.

Стоит отметить, что, когда цены на мобильные чипы памяти начали падать, некоторые поставщики перераспределили часть своих производственных мощностей на выпуск DRAM для ПК. В результате этого, вероятно, запасы DRAM для ПК в ближайшее время будут увеличиваться. TrendForce предполагает, что снижение цен на чипы DDR4 и DDR5 для ПК в первом квартале 2022 года составит 5-10 % и 3-8 % соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник изображения: TrendForce

Что касается рынка серверной DRAM, предполагается, что он просядет на 8-13 % из-за замедления закупочной деятельности. Покупатели этого типа чипов памяти останутся относительно консервативными в отношении закупок до того, как цены на серверную DRAM достигнут «нормального уровня». Кроме того, проблемы, связанные с недостатком компонентов, вызванные трудностями в цепочке поставок, постепенно решаются, а это значит, что самые крупные клиенты сократят закупки DRAM для своих серверов в предстоящее межсезонье. В результате поставщики смогут выполнить заказы, размещённые более мелкими клиентами, которые ранее были отложены. Таким образом, TrendForce ожидает, что цены на серверную DRAM снизятся на 8-13 % в квартальном исчислении в первом квартале 2022 года.

На те же 8-13 % упадут цены на мобильную DRAM. Дело в том, что производители смартфонов имеют достаточные запасы комплектующих этого типа, так что высокого спроса на них не предвидится. Цены на графическую DRAM, по прогнозам экспертов, останутся неизменными в начале будущего года. Стоит отметить, что рынок графической памяти подвержен колебаниям, и эта ситуация усугубляется из-за спроса на видеокарты со стороны майнеров. Из-за нестабильности криптовалютного рынка производителям графических адаптеров приходится постоянно корректировать стратегии продаж. Тем самым они способствуют резкому росту и падению спроса на графическую память. Результаты последних исследования демонстрируют, что поставщики постепенно смещают акцент с производства 8-Гбит модулей GDDR6 на выпуск 16-Гбит чипов.

TrendForce прогнозирует, что спрос на потребительскую DRAM будет относительно слабым из-за традиционного для рынка бытовой электроники межсезонья. Поскольку чипы DRAM находятся в избытке по сравнению с компонентами других типов, спрос на них будет небольшим. Стоит отметить, что поставщики не спешат сокращать производство DDR3, поскольку цены на этот тип памяти резко выросли в первой половине года. Тем не менее, перспективы снижения цен стали более реальными, поэтому два ведущих южнокорейских поставщика (Samsung и SK hynix) решили пересмотреть свои стратегии в отношении ассортимента продукции. Предполагается, что цены на 2-Гбит микросхемы DDR3 упадут в среднем на 3-8 % в квартальном исчислении. Что касается 4-Гбит чипов, их стоимость упадёт ещё сильнее.



