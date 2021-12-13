Основной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлн

Основной акционер GlobalFoundries ожидает, что оборот полупроводниковой отрасли за десять лет превысит $1 трлн

В этом году американская компания GlobalFoundries вышла на фондовый рынок, собрав $2,6 млрд на дальнейшее развитие, но инвестиционный фонд Mubadala из ОАЭ продолжает оставаться основным её акционером. Глава фонда считает, что если на достижение оборота в $500 млрд отрасли потребовались 50 лет, то следующие $500 млрд она добавит в течение ближайших восьми или десяти лет.

Источник изображения: TSMC

Подобными прогнозами в интервью CNBC поделился генеральный директор инвестиционного фонда Mubadala Халдун аль-Мубарак (Khaldoon Al Mubarak). В управлении этого государственного фонда из ОАЭ находятся активы на общую сумму $240 млрд. По мнению руководителя фонда, производители полупроводниковых компонентов продолжат играть важную роль в развитии мировой экономики. Полупроводниковая отрасль достигла оборота в $500 млрд за пятьдесят лет, но отметка в $1 трлн будет пройдена за последующие восемь или десять лет, как считает представитель основного акционера GlobalFoundries. Последняя из компаний занимает третье место в рейтинге крупнейших контрактных производителей чипов, и в Mubadala считают её уникальным преимуществом географическую распределённость предприятий, поскольку остальные участники пятёрки лидеров основную часть чипов выпускают в Азии.

Сейчас GlobalFoundries располагает предприятиями в Сингапуре, Германии и США. В последнем случае два предприятия располагаются в штате Нью-Йорк, а третье в Вермонте досталось по условиям сделки с IBM. По мнению главы Mubadala, преодолев планку в $1 трлн через десять лет, оборот полупроводниковой отрасли в следующий раз удвоится всего за четыре или пять лет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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