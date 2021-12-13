Новая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнинга

Майнеры нашли способ увеличить производительность видеокарт RTX 3080 Ti в серии LHR. Это можно сделать либо перепрошивкой BIOS, либо, если речь идёт о видеокартах производства EVGA, обновлением фирменного ПО . В результате обеспечивается существенный прирост производительности.

Источник изображения: evga.com

Рецептом поделился один из пользователей Reddit. Он сообщил, что большинство видеокарт RTX 3080 Ti с BIOS по умолчанию имеет ограничение по мощности, которое активируется при высокой загрузке памяти — а это характерный режим работы при майнинге криптовалют. Однако эта особенность привлекла внимание компании EVGA, которая решила «исправить ошибку», выпустив обновлённое фирменное ПО . Поэтому владельцам EVGA RTX 3080 Ti для увеличения производительности в майнинге достаточно просто обновить приложение Precision X1. Как утверждает автор сообщения, это позволило ему поднять показатели видеокарты с 66 Мхеш/с до 80 Мхеш/с.

С продукцией других производителей всё обстоит несколько сложнее. В качестве временного решения было предложено загрузить обновлённую версию BIOS для EVGA RTX 3080 Ti XC3 и перепрошить ей аналогичную видеокарту другого бренда, чтобы достичь того же эффекта. Однако нужно помнить, что это весьма опасная операция, которую следует производить, полностью отдавая себе отчёт в своих действиях. Один из пользователей обновил таким образом свою Inno3D 3080 Ti iChill X3 и получил на выходе производительность на уровне 91 Мхеш/с.



