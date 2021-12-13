Новая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнинга

Новая прошивка RTX 3080 Ti увеличивает скорость майнинга

Майнеры нашли способ увеличить производительность видеокарт RTX 3080 Ti в серии LHR. Это можно сделать либо перепрошивкой BIOS, либо, если речь идёт о видеокартах производства EVGA, обновлением фирменного ПО. В результате обеспечивается существенный прирост производительности.

Источник изображения: evga.com

Рецептом поделился один из пользователей Reddit. Он сообщил, что большинство видеокарт RTX 3080 Ti с BIOS по умолчанию имеет ограничение по мощности, которое активируется при высокой загрузке памяти — а это характерный режим работы при майнинге криптовалют. Однако эта особенность привлекла внимание компании EVGA, которая решила «исправить ошибку», выпустив обновлённое фирменное ПО. Поэтому владельцам EVGA RTX 3080 Ti для увеличения производительности в майнинге достаточно просто обновить приложение Precision X1. Как утверждает автор сообщения, это позволило ему поднять показатели видеокарты с 66 Мхеш/с до 80 Мхеш/с.

С продукцией других производителей всё обстоит несколько сложнее. В качестве временного решения было предложено загрузить обновлённую версию BIOS для EVGA RTX 3080 Ti XC3 и перепрошить ей аналогичную видеокарту другого бренда, чтобы достичь того же эффекта. Однако нужно помнить, что это весьма опасная операция, которую следует производить, полностью отдавая себе отчёт в своих действиях. Один из пользователей обновил таким образом свою Inno3D 3080 Ti iChill X3 и получил на выходе производительность на уровне 91 Мхеш/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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