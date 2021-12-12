Представители TSMC подтвердили заинтересованность в строительстве предприятия в Германии

Представители TSMC подтвердили заинтересованность в строительстве предприятия в Германии

К концу десятилетия европейские власти намереваются довести долю локально выпускаемой по передовым техпроцессам продукции до 20 % от мирового объёма, поэтому в реализации этой стратегии они вынуждены полагаться на зарубежных партнёров. Представители TSMC впервые подтвердили факт ведения переговоров с властями Германии о строительстве локального предприятия.

Источник изображения: TSMC

Как отмечает Bloomberg, соответствующее заявление вице-президент TSMC Лора Хо (Lora Ho) сделала на этой неделе в рамках очередного отраслевого мероприятия в столице Тайваня. Переговоры с властями Германии находятся на ранней стадии, пока не выбрано место для нового предприятия, а вопрос субсидирования проекта со стороны местного правительства пока не обсуждался. Как мы знаем по примеру американского и японского проекта TSMC, финансовая поддержка с «принимающей» стороны тайваньским контрактным производителем сильно приветствуется.

Ещё в июне председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) сообщил представителям прессы, что компания начала оценивать целесообразность строительства предприятия в Европе. Местные власти заинтересованы в появлении локального поставщика чипов, но специфика рынка такова, что передовые техпроцессы не особо востребованы. До конца этого года должна определиться с выбором места для строительства своего предприятия в Европе и корпорация Intel. У неё уже действует производственный комплекс в Ирландии, но процессорный гигант мечтает добраться и до материка.

TSMC уже приступила к строительству предприятия в Аризоне, рассчитывая потратить на эти цели $12 млрд, а в следующем году компания приступит к строительству предприятия в Японии — в данном случае партнёром выступит корпорация Sony, а всего на строительство планируется потратить $7 млрд. Европейские власти в следующем полугодии должны определиться с мерами поддержки локальной полупроводниковой отрасли, и если TSMC сможет претендовать на поддержку из местного бюджета, то решение о строительстве предприятия в Европе может оказаться положительным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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