HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

Ноутбук-трансформер «2-в-1» HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur отличается высокой производительностью и функциональностью, благодаря чему он отлично подойдёт как для развлечений, так и для комфортной работы в офисе, а также дистанционной учёбы и удалённой работы. Кроме того, имеющийся мощный мобильный энергоэффективный процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения (Tiger Lake) со встроенной графикой Intel Iris Xe позволит использовать HP ENVY x360 Convert 15 и для игр.

Источник изображения: HP

Процессор Intel Core i7-1165G7, выполненный по 10-нм техпроцессу SuperFin, обладает четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,8 ГГц (до 4,7 ГГц с технологией Intel Turbo Boost), имеет 12 Мбайт кэш-памяти L3, четыре ядра и способен обеспечивать одновременную обработку восьми виртуальных потоков. Добавим, что Intel Core i7-1165G7 стал основой ноутбучной платформы Intel EVO, что является своего рода знаком качества.

Совместно с процессором высокую скорость работы приложений обеспечивает 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц и твердотельный NVMe-накопитель формата M.2 с интерфейсом PCIe объёмом 512 Гбайт. Есть также кардридер для карт памяти SD.

Источник изображения: HP

Ноутбук может без труда трансформироваться в планшет благодаря поворачивающемуся на 360 градусов сенсорному экрану со светодиодной подсветкой. Экран ноутбука основан на 15,6-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920 ? 1080 точек (Full HD), благодаря чему обеспечивается высокая точность цветопередачи и чёткость изображений. Угол обзора составляет 178° в обеих плоскостях, максимальная яркость равна 400 кд/м2, экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам, обрамляющим экран, увеличивается область просмотра, отображается больше информации и повышается эффективность работы пользователя. Защиту экрана от повреждений обеспечивает прочное стеклянное покрытие Corning Gorilla Glass NBT.

Источник изображения: HP

Ноутбук оснащён камерой HP TrueVision 720p HD со шторкой и встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами, благодаря чему можно проводить видеоконференции, не беспокоясь о качестве изображения. Шторка активируется специальной клавишей, пресекая доступ к камере хакеров. Для разблокировки ноутбука используется сканер отпечатков пальцев. Кроме того, можно с помощью специальной кнопки отключить микрофоны, чтобы исключить возможность их использования для прослушки злоумышленниками.

Трёхсекционный аккумулятор ёмкостью 51 Вт·ч обеспечивает до 12,5 часа автономной работы в режиме смешанного использования и до 17 часов 45 минут в режиме просмотра видео. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки HP Fast Charge аккумулятор выключенного ноутбука можно зарядить с нуля до 50 % всего за полчаса. В комплекте с ноутбуком предоставляется адаптер питания переменного тока Smart мощностью 65 Вт.

Источник изображения: HP

Качественный звук в ноутбуке гарантирует аудиосистема с двумя динамиками, специально настроенными в сотрудничестве с экспертами Bang & Olufsen с поддержкой HP Audio Boost для оптимизации громкости и качества звучания.

Спецификации HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur включают адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5.0, порты USB Type-C (Thunderbolt 3), HDMI 2.0, 2 порта SuperSpeed USB Type-A, комбинированный разъем для наушников и микрофона. Размеры корпуса HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur равны 359 ? 228 ? 184 мм, вес — 1,82 кг.



