HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

Ноутбук-трансформер «2-в-1» HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur отличается высокой производительностью и функциональностью, благодаря чему он отлично подойдёт как для развлечений, так и для комфортной работы в офисе, а также дистанционной учёбы и удалённой работы. Кроме того, имеющийся мощный мобильный энергоэффективный процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения (Tiger Lake) со встроенной графикой Intel Iris Xe позволит использовать HP ENVY x360 Convert 15 и для игр.

Источник изображения: HP

Процессор Intel Core i7-1165G7, выполненный по 10-нм техпроцессу SuperFin, обладает четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,8 ГГц (до 4,7 ГГц с технологией Intel Turbo Boost), имеет 12 Мбайт кэш-памяти L3, четыре ядра и способен обеспечивать одновременную обработку восьми виртуальных потоков. Добавим, что Intel Core i7-1165G7 стал основой ноутбучной платформы Intel EVO, что является своего рода знаком качества.

Совместно с процессором высокую скорость работы приложений обеспечивает 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц и твердотельный NVMe-накопитель формата M.2 с интерфейсом PCIe объёмом 512 Гбайт. Есть также кардридер для карт памяти SD.

HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

Источник изображения: HP

Ноутбук может без труда трансформироваться в планшет благодаря поворачивающемуся на 360 градусов сенсорному экрану со светодиодной подсветкой. Экран ноутбука основан на 15,6-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920 ? 1080 точек (Full HD), благодаря чему обеспечивается высокая точность цветопередачи и чёткость изображений. Угол обзора составляет 178° в обеих плоскостях, максимальная яркость равна 400 кд/м2, экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам, обрамляющим экран, увеличивается область просмотра, отображается больше информации и повышается эффективность работы пользователя. Защиту экрана от повреждений обеспечивает прочное стеклянное покрытие Corning Gorilla Glass NBT.

HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

Источник изображения: HP

Ноутбук оснащён камерой HP TrueVision 720p HD со шторкой и встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами, благодаря чему можно проводить видеоконференции, не беспокоясь о качестве изображения. Шторка активируется специальной клавишей, пресекая доступ к камере хакеров. Для разблокировки ноутбука используется сканер отпечатков пальцев. Кроме того, можно с помощью специальной кнопки отключить микрофоны, чтобы исключить возможность их использования для прослушки злоумышленниками.

Трёхсекционный аккумулятор ёмкостью 51 Вт·ч обеспечивает до 12,5 часа автономной работы в режиме смешанного использования и до 17 часов 45 минут в режиме просмотра видео. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки HP Fast Charge аккумулятор выключенного ноутбука можно зарядить с нуля до 50 % всего за полчаса. В комплекте с ноутбуком предоставляется адаптер питания переменного тока Smart мощностью 65 Вт.

HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur — ноутбук-трансформер «2-в-1» для работы и развлечений

Источник изображения: HP

Качественный звук в ноутбуке гарантирует аудиосистема с двумя динамиками, специально настроенными в сотрудничестве с экспертами Bang & Olufsen с поддержкой HP Audio Boost для оптимизации громкости и качества звучания.

Спецификации HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur включают адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5.0, порты USB Type-C (Thunderbolt 3), HDMI 2.0, 2 порта SuperSpeed USB Type-A, комбинированный разъем для наушников и микрофона. Размеры корпуса HP ENVY x360 Convert 15-es0021ur равны 359 ? 228 ? 184 мм, вес — 1,82 кг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660
Lenovo готовит компактный планшет игрового уровняLenovo готовит компактный планшет игрового уровня
Основатель TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величиеОснователь TSMC: Пэт Гелсингер слишком стар и может не успеть вернуть Intel былое величие
Apple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook ProApple представит пять компьютеров на фирменных процессорах в 2022 году — в том числе 13-дюймовый MacBook Pro
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Блок рекламы


Похожие новости
За год Samsung продала более 600 000 смарт-мониторов для работы и развлечений в эпоху самоизоляцииЗа год Samsung продала более 600 000 смарт-мониторов для работы и развлечений в эпоху самоизоляции
Acer представила бюджетный 19,5-дюймовый монитор для повседневной работыAcer представила бюджетный 19,5-дюймовый монитор для повседневной работы
Монитор MSI Modern MD241P для повседневной работы оснащён портом USB Type-CМонитор MSI Modern MD241P для повседневной работы оснащён портом USB Type-C
Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работыMicrosoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы
Представлены беспроводные наушники Vivo Neckband со временем работы до 18 часовПредставлены беспроводные наушники Vivo Neckband со временем работы до 18 часов
Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареекБеспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек
Большой монитор LG 32UN650-W формата 4К подходит для работы и игрБольшой монитор LG 32UN650-W формата 4К подходит для работы и игр
Acer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игрAcer представила новые ноутбуки для бизнеса, экстремальной работы, творчества и игр
Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook Flip 14 TM420 оснащён чипом AMD RyzenНоутбук-трансформер ASUS VivoBook Flip 14 TM420 оснащён чипом AMD Ryzen
Гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7 весит 1,3 килограммаГибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7 весит 1,3 килограмма
Последние новости
Подгружаем последние новости