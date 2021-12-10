Накопители страдают проблемами с производительностью в Windows 11 — Microsoft уже нашла решение

Накопители страдают проблемами с производительностью в Windows 11 — Microsoft уже нашла решение

Незадолго до релиза Windows 11 в октябре один из пользователей предварительной версии системы сообщил в Reddit, что в ходе теста параллельной записи на диск NVMe SSD, где Windows 10 демонстрировала скорость 1600 Мбайт/с, новая система не смогла поднять показатель выше 91 Мбайт/с. В первом же комментарии к посту сотрудник Microsoft сообщил, что компания начала работу над проблемой. Сейчас она уже почти решена.

Источник изображения: #samsung#.com

Далее пользователи новой платформы начали сообщать о схожих проблемах, правда, величина замедления работы дисков сильно отличалась у разных пользователей. В популярном бенчмарке CrystalMark была зафиксирована 7-кратная просадка в скорости. Ещё один пользователь сообщил о 60-% просадке на диске Samsung EVO 980 Pro, в то время как модель EVO 970 проявила себя одинаково хорошо с обеими системами.

Предположения относительно причин сильно разнились. В одних случаях как будто помогало отключение функции Virtualization-Based Security (VBS), другие сообщали о росте скорости работы дисков после обновления прошивки накопителя, третьим не помогало вообще ничего, и они вообще пожалели об установке Windows 11.

Споры разрешила сама Microsoft, которая отыскала корни проблемы и даже смогла её исправить в предварительной сборке Windows 11 от 22 ноября. Как выяснилось, пострадала производительность дисков всех типов, включая NVMe и SATA SSD, а также HDD. Производительность накопителей под Windows 11 снижалась в том случае, когда под файловой системой NTFS был включён журнал USN (Update Sequence Number) — эта функция записывает изменения данных на носителе, и, как уточнила Microsoft, она всегда включена на системном разделе. Сроки исправления ошибки в полноценной версии пока не уточняются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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