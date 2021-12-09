Satechi выпустила док-станцию Thunderbolt 4 Dock с большим набором портов за $300

Satechi выпустила док-станцию Thunderbolt 4 Dock с большим набором портов за $300

Компания Satechi анонсировала док-станцию Thunderbolt 4 Dock, предназначенную для использования в первую очередь с портативными компьютерами Apple. Устройство уже доступно для предварительного заказа.

Источник изображений: Satechi

Новинка, как отражено в названии, поддерживает интерфейс Thunderbolt 4. Он обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. Во фронтальной части расположен разъём Thunderbolt 4 на основе коннектора USB Type-C с возможностью подачи до 96 Вт энергии на подсоединённый компьютер. Сзади находятся ещё три порта Thunderbolt 4, что обеспечивает гибкость в подключении различного оборудования.

Док-станция располагает тремя портами USB Type-A 3.2 (10 Гбит/с) для периферии и одним лицевым разъёмом USB Type-A 2.0. В оснащение входит сетевой контроллер Gigabit Ethernet с гнездом RJ-45 для подсоединения кабеля.

Satechi выпустила док-станцию Thunderbolt 4 Dock с большим набором портов за 0

Кроме того, присутствуют стандартный 3,5-мм аудиоразъём и ридер флеш-карт UHS-II SD. Общие габариты составляют 195 ? 85 ? 30 мм, вес — приблизительно 420 г.

К док-станции могут быть подключены одновременно два монитора формата 4К. Питание новинка получает через сетевой блок, входящий в комплект поставки.

Приобрести станцию Satechi Thunderbolt 4 Dock можно по ориентировочной цене 300 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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