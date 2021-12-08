NVIDIA надеется, что ситуация с поставками видеокарт улучшится во второй половине 2022 года

NVIDIA надеется, что ситуация с поставками видеокарт улучшится во второй половине 2022 года

Компания NVIDIA надеется, что ситуация с дефицитом её графических ускорителей на рынке улучшится во второй половине 2022 года. Об этом на конференции UBS Global TMT, которая проводилась в виртуальном формате, сообщила финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress).

Источник изображения: Walid Berrazeg / SOPA Images

Она отметила, что компания продолжает прилагать усилия для увеличения поставок своих чипов. «Мы смогли заметно увеличить поставки в этом году. В ходе каждого квартала наблюдался рост. И мы продолжим наращивать производство до конца четвёртого квартала», — прокомментировала Кресс. Она также добавила: «Мы надеется, что ситуация с поставками станет лучше во второй половине следующего года».

Компания ожидает, что ситуация сможет значительно улучшиться с выходом нового поколения графических ускорителей, которые придут на смену дефицитным видеокартам GeForce RTX 30-й серии. Кресс также сказала, что NVIDIA уже платит и в перспективе будет ещё больше платить авансом своим поставщикам, которые обязуются в будущем предоставить определённое количество продукции. Контракты стали долгосрочными. «Теперь продолжительность долгосрочных контрактов может составлять больше года. Мы подписали соглашения, в рамках которых будем обеспечены поставками чипов на долгие годы вперёд», — заявила Кресс.

Однако она отметила, что сейчас остаётся неясным, когда рынок GPU достигнет «точки стабилизации», когда объём предложений сможет снова полностью покрывать объём спроса. «Нам придётся подождать окончания праздничного сезона, чтобы провести более точную оценку возможностей каналов поставок», — добавила финансовый директор NVIDIA.

Несмотря на оптимизм Кресс, вряд ли видеокарты NVIDIA станет проще купить в следующем году. Даже если компания сможет выпускать больше графических процессоров, это не остановит перекупщиков и майнеров от скупки всех доступных предложений. В этом году цены на видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали практически вдвое выше рекомендованных, тем самым лишив обычных покупателей возможности собрать современный, но доступный игровой ПК.

«Мы очень хотели бы, чтобы цены снизились. Но мы считаем, что это возможно только в условиях наличия разумного объёма предложений, а не того скудного запаса, который мы имеем», — добавила Кресс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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