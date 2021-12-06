Энтузиаст подключил к своему ПК купленные на eBay клавиатуру и трекбол от системы управления пуском ядерных ракет

Энтузиаст подключил к своему ПК купленные на eBay клавиатуру и трекбол от системы управления пуском ядерных ракет

Порой на eBay можно найти в продаже удивительные вещи. Подтверждением тому служит история энтузиаста, который купил на интернет-аукционе старые клавиатуру и трекбол просто потому, что они «выглядели потрясающе» и клавиатура имела «несколько интересных кнопок» с надписями «TRANSMIT», «ABORT» и «INITIATE». После покупки выяснилось, что устройства являлись частью системы управления пуском ракет Minuteman III с ядерными боеголовками, которые стоят на вооружении ВВС США с 70-х годов.

Источник изображения: YouTube

После покупки клавиатуры и трекбола энтузиаст узнал кое-что об их истории и решил попытаться подключить периферийные устройства к обычному компьютеру. Для экспериментов он использовал контроллер Arduino Pro Micro, который в конечном счёте сгорел, и программатор для контроллера, также купленный в интернете. Он отремонтировал трекбол, который перестал работать после покупки, и сумел заставить оба устройства работать совместно с современным компьютером. Отмечается, что хоть клавиатура военных и не имеет яркой подсветки, некоторые клавиши на ней оснащены светодиодами.

На видео, которое было опубликовано на платформе YouTube, видно, что клавиатура и трекбол функционируют как обычные периферийные устройства для компьютера, за исключением клавиш Ctrl, Alt и стрелки вниз, работоспособность которых так и не удалось восстановить. Также отмечается наличие клавиши «BIT», которая, судя по всему, перезагружает клавиатуру. В дальнейшем энтузиасты намерены продолжить работу с любопытной находкой, чтобы попытаться вернуть ей полную работоспособность.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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