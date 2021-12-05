Кулеры Xigmatek Air Killer S подходят для процессоров Intel Alder Lake

Кулеры Xigmatek Air Killer S подходят для процессоров Intel Alder Lake

Компания Xigmatek анонсировала процессорные кулеры Air Killer S и Air Killer S Arctic, выполненные соответственно в полностью чёрном и белом цвете. Устройства имеют башенную конструкцию, а их основной сферой применения должны стать игровые настольные системы.

Источник изображений: Xigmatek

Через алюминиевый радиатор проходят четыре U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм. Они выполнены по технологии H.D.T., которая предусматривает непосредственный контакт с процессорной крышкой.

В оснащение входит тихий 120-мм вентилятор на гидравлическом подшипнике с девятилопастной крыльчаткой. Его скорость вращения изменяется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту посредством ШИМ-управления. Максимальный уровень шума составляет 25,3 дБА. Создаётся воздушный поток объёмом до 140 кубометров в час, а статическое давление достигает 2,55 мм водяного столба.

Кулеры Xigmatek Air Killer S подходят для процессоров Intel Alder Lake

Вентилятор располагает многоцветной подсветкой без возможности адресации. Заявленный срок службы — 50 тыс. часов. Общие габариты кулеров составляют 160 ? 128 ? 76 мм.

Новинки способны справляться с охлаждением процессоров, чей показатель TDP достигает 160 Вт. Говорится о совместимости с современными чипами AMD и Intel, включая изделия Alder Lake (Core двенадцатого поколения) в исполнении LGA 1700. Информации об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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