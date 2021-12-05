Lenovo готовит компактный планшет игрового уровня

Lenovo готовит компактный планшет игрового уровня

Директор по маркетингу потребительских продуктов китайского подразделения Lenovo опубликовал в социальной сети Weibo «живую» фотографию нового планшетного компьютера, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Источник изображений: Weibo / Gizchina

Как сообщают сетевые источники, речь идёт о подготовке компактного гаджета игрового уровня. Размер его дисплея составит около 8 дюймов по диагонали.

На представленном снимке просматривается фронтальная камера, расположенная на одной из рамок вокруг экрана. Очевидно, устройство также получит тыльную камеру, но разрешение датчиков пока не раскрывается.

Наблюдатели полагают, что с выпуском новинки Lenovo намерена выйти в тот сегмент рынка, в котором сейчас доминирует Apple iPad mini. Этот планшет наделён 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2266 x 1488 пикселей и процессором Apple A15 Bionic.

Lenovo готовит компактный планшет игрового уровня

Об аппаратной платформе гаджета Lenovo сведений пока нет. Может быть применён один из чипов Qualcomm Snapdragon среднего уровня или изделие MediaTek Kompanio. В продажу, скорее всего, поступят модификации с поддержкой сотовой связи и без. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android.

В третьем квартале нынешнего года мировые поставки планшетов снизились на 15 % в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Итоговый результат, по оценкам Canalys, составил 37,7 млн штук.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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