Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660

Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660

Компания Intel примет участие в выставке электроники CES 2022, где, как ожидается, должна представить материнские платы на базе младших чипсетов Intel 600-й серии (H610, B660 и H670). Благодаря одному из пользователей Twitter стало известно, какие новинки готовит компания MSI на базе чипсета Intel B660.

Источник изображения: Tom's Hardware

Помимо названий самих материнских плат также стали известны и их ожидаемые цены. Они начинаются от $119 — именно во столько оценивается модель Pro B660M-E начального уровня. Самой дорогой платой в представленном списке является MAG B660 Tomahawk WiFi ($259).

MSI B660 with price
MAG and PRO
Did not see DDR4 model in list
only DDR5 in B660? Is MSI crazy? pic.#twitter#.com/gqhmwTIvWd

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 3, 2021

По словам источника, в списке не значится ни одна плата с поддержкой стандарта ОЗУ DDR4. Все указанные платы поддерживают новый стандарт ОЗУ DDR5.

  • MAG B660 Tomahawk WiFi — $259;
  • MAG B660M Mortar WiFi — $239;
  • MAG B660M Mortar — $219;
  • MAG B660M Bazooka — $199;
  • PRO B660-A — $209;
  • PRO B660M-A- WiFi — $209;
  • PRO B660M-A — $189;
  • PRO B660M-G — $139;
  • PRO B660M-B — $129;
  • PRO B660M-E — $119.

Многие производители, включая саму MSI, выпускают модели на старшем чипсете Intel Z690 как в версии с поддержкой нового стандарта памяти, так и с поддержкой DDR4. Например, те же платы Z690 Tomahawk также выпускаются в двух версиях — с поддержкой DDR5 или с DDR4. Наличие DDR4-версий плат на чипсете Intel B660 позволит сделать их ещё дешевле и разнообразит доступный покупателям выбор.

Также следует отметить, что среди десятка представленных в списке плат лишь две выполнены в стандартном форм-факторе ATX. Остальные используют компактное исполнение Micro-ATX.

Компания Intel запланировала на 4 января специальное мероприятие, на котором, вероятнее всего, более подробно расскажет о младших материнских платах 600-й серии, младших процессорах Alder Lake-S, а также мобильной серии чипов Alder Lake-P. Также ожидается новая информация о долгожданных дискретных графических ускорителях компании с кодовым именем Arc Alchemist.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала годаЗапасы продукции поставщиков автомобильных чипов начали увеличиваться впервые с начала года
Представлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубкамиПредставлен башенный кулер Raijintek Themis II с пятью тепловыми трубками
MediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровняMediaTek готовит чип Dimensity 7000 для мощных смартфонов среднего уровня
Европейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентовЕвропейский компьютерный рынок растёт вопреки дефициту компонентов
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Блок рекламы


Похожие новости
Ранний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмаркеРанний инженерный образец процессора Intel Raptor Lake c 24 ядрами и 32 потоками впервые засветился в бенчмарке
MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIAMSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA
Qualcomm упростит названия чипов Snapdragon и представит следующую флагманскую платформу 30 ноябряQualcomm упростит названия чипов Snapdragon и представит следующую флагманскую платформу 30 ноября
Китайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger LakeКитайская Maxsun выпустила настольную материнскую плату со встроенным мобильным процессором Intel Tiger Lake
OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060OpenCL-производительность Intel Arc Alchemist с заниженной частотой оказалась на уровне GeForce RTX 2060
Китайские производители чипов стали отказываться от иностранных заказов в угоду внутреннему рынкуКитайские производители чипов стали отказываться от иностранных заказов в угоду внутреннему рынку
NVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитомNVIDIA начала платить поставщикам авансом миллиарды долларов, чтобы в будущем получать достаточно чипов и справиться с дефицитом
Белый дом отверг план Intel по расширению производства в КитаеБелый дом отверг план Intel по расширению производства в Китае
Плата Gigabyte Aorus Z690 Xtreme WaterForce с водоблоком СЖО оценена почти $2200Плата Gigabyte Aorus Z690 Xtreme WaterForce с водоблоком СЖО оценена почти $2200
Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR для разработчиков AR-приложенийQualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR для разработчиков AR-приложений
Последние новости
Подгружаем последние новости