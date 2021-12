Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660

Компания Intel примет участие в выставке электроники CES 2022, где, как ожидается, должна представить материнские платы на базе младших чипсетов Intel 600-й серии (H610, B660 и H670). Благодаря одному из пользователей Twitter стало известно, какие новинки готовит компания MSI на базе чипсета Intel B660.

Помимо названий самих материнских плат также стали известны и их ожидаемые цены. Они начинаются от $119 — именно во столько оценивается модель Pro B660M-E начального уровня. Самой дорогой платой в представленном списке является MAG B660 Tomahawk WiFi ($259).

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 3, 2021