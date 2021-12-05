Стали известны названия моделей и ожидаемые цены материнских плат MSI на чипсете Intel B660

Компания Intel примет участие в выставке электроники CES 2022, где, как ожидается, должна представить материнские платы на базе младших чипсетов Intel 600-й серии (H610, B660 и H670). Благодаря одному из пользователей Twitter стало известно, какие новинки готовит компания MSI на базе чипсета Intel B660.

Источник изображения: Tom's Hardware

Помимо названий самих материнских плат также стали известны и их ожидаемые цены. Они начинаются от $119 — именно во столько оценивается модель Pro B660M-E начального уровня. Самой дорогой платой в представленном списке является MAG B660 Tomahawk WiFi ($259).

MSI B660 with price

MAG and PRO

Did not see DDR4 model in list

only DDR5 in B660? Is MSI crazy? pic.#twitter#.com/gqhmwTIvWd — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 3, 2021

По словам источника, в списке не значится ни одна плата с поддержкой стандарта ОЗУ DDR4. Все указанные платы поддерживают новый стандарт ОЗУ DDR5.

MAG B660 Tomahawk WiFi — $259;

MAG B660M Mortar WiFi — $239;

MAG B660M Mortar — $219;

MAG B660M Bazooka — $199;

PRO B660-A — $209;

PRO B660M-A- WiFi — $209;

PRO B660M-A — $189;

PRO B660M-G — $139;

PRO B660M-B — $129;

PRO B660M-E — $119.

Многие производители, включая саму MSI, выпускают модели на старшем чипсете Intel Z690 как в версии с поддержкой нового стандарта памяти, так и с поддержкой DDR4. Например, те же платы Z690 Tomahawk также выпускаются в двух версиях — с поддержкой DDR5 или с DDR4. Наличие DDR4-версий плат на чипсете Intel B660 позволит сделать их ещё дешевле и разнообразит доступный покупателям выбор.

Также следует отметить, что среди десятка представленных в списке плат лишь две выполнены в стандартном форм-факторе ATX. Остальные используют компактное исполнение Micro-ATX.

Компания Intel запланировала на 4 января специальное мероприятие, на котором, вероятнее всего, более подробно расскажет о младших материнских платах 600-й серии, младших процессорах Alder Lake-S, а также мобильной серии чипов Alder Lake-P. Также ожидается новая информация о долгожданных дискретных графических ускорителях компании с кодовым именем Arc Alchemist.



