MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA

Компания MSI готовит к выпуску обновлённые игровые ноутбуки Raider GE66 и GE76, а также Stealth GS66, оснащённые пока неанонсированными высокопроизводительными процессорами Core i9-12900HK и Core i7-12700H серии Alder Lake-P. Информацию о них на сайте одного из европейских магазинов обнаружил пользователь Twitter с псевдонимом @momomo_us.

Источник изображения: MSI

Описание процессоров в составе лэптопов подтверждает более ранние слухи о том, что они оба получат по 14 физический ядер (6 производительных и 8 энергоэффективных), поддерживающих обработку 20 виртуальных потоков. Не менее любопытной деталью обнаруженной утечки являются заявленные в составе указанных ноутбуков MSI видеокарты с модельными номерами GN20-E6 и GN20-E8. Согласно всё тем же слухам, в первом случае речь идёт о мобильной GeForce RTX 3080 Ti, а во втором — о мобильной GeForce RTX 3070 Ti. Оба ускорителя пока не были официально представлены компанией NVIDIA.

Указанные ноутбуки MSI будут представлять верхний сегмент игровых лэптопов. Если верить утечке, цены на них будут начинаться практически с 2700 евро. Такую сумму, вероятнее всего, попросят за модель c видеокартой GeForce RTX 3070 Ti Max-Q (максимальная энергоэффективность) и процессором Core i7-12700H. Наиболее дорогой версией станет 17-дюймовая модель ноутбука GE76 Raider с Core i9-12900HK и GeForce RTX 3080 Ti на борту. Она предварительно оценивается в 4768 евро.

Анонс мобильных процессоров Intel и мобильных видеокарт NVIDIA ожидается на выставке CES 2022, которая будет проходить в январе.



