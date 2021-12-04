MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA

MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA

Компания MSI готовит к выпуску обновлённые игровые ноутбуки Raider GE66 и GE76, а также Stealth GS66, оснащённые пока неанонсированными высокопроизводительными процессорами Core i9-12900HK и Core i7-12700H серии Alder Lake-P. Информацию о них на сайте одного из европейских магазинов обнаружил пользователь Twitter с псевдонимом @momomo_us.

Источник изображения: MSI

Описание процессоров в составе лэптопов подтверждает более ранние слухи о том, что они оба получат по 14 физический ядер (6 производительных и 8 энергоэффективных), поддерживающих обработку 20 виртуальных потоков. Не менее любопытной деталью обнаруженной утечки являются заявленные в составе указанных ноутбуков MSI видеокарты с модельными номерами GN20-E6 и GN20-E8. Согласно всё тем же слухам, в первом случае речь идёт о мобильной GeForce RTX 3080 Ti, а во втором — о мобильной GeForce RTX 3070 Ti. Оба ускорителя пока не были официально представлены компанией NVIDIA.

MSI готовит игровые ноутбуки на процессоров Intel Alder Lake-P и новых видеокартах NVIDIA

Указанные ноутбуки MSI будут представлять верхний сегмент игровых лэптопов. Если верить утечке, цены на них будут начинаться практически с 2700 евро. Такую сумму, вероятнее всего, попросят за модель c видеокартой GeForce RTX 3070 Ti Max-Q (максимальная энергоэффективность) и процессором Core i7-12700H. Наиболее дорогой версией станет 17-дюймовая модель ноутбука GE76 Raider с Core i9-12900HK и GeForce RTX 3080 Ti на борту. Она предварительно оценивается в 4768 евро.

Анонс мобильных процессоров Intel и мобильных видеокарт NVIDIA ожидается на выставке CES 2022, которая будет проходить в январе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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